Las internas

Cuando se realizan elecciones internas en los partidos, por lo regular resultan ser apasionantes y álgidas, algunas se salen de control, otras llegan a buen fin; sin embargo, los grupos que apoyan los proyectos tienen cada uno sus propias estrategias.

Actualmente dos procesos internos se están realizando en sendos partidos; en el PRI están viviendo una contienda en donde la pugna por el liderazgo nacional está entre el ex gobernador de Campeche Alejandro Moreno y la ex gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega. Los dos pertenecen a la misma generación que llevó a la Presidencia a Enrique Peña Nieto, y a las gubernaturas de Veracruz a Javier Duarte; de Quintana Roo, a Roberto Borge, y de Chihuahua, a César Duarte. La descalificación a la que más recurren contra los candidatos a dirigir el PRI es que tanto Ivonne Ortega como Alejandro Moreno tienen propiedades que no coinciden con sus ingresos; en otras palabras, son de procedencia dudosa.

Otra elección es la que está en curso en el PAN de Mérida, donde los dos candidatos más importantes son la diputada federal Cecilia Patrón Laviada y el ex legislador local Josué Camargo, quienes ya fueron a tramitar su registro; en las dos plantillas hay ciudadanos que son bien vistos por el panismo de esta ciudad.

Entre las propuestas de Cecilia Patrón están Guadalupe Cervera, una militante histórica; el líder municipal, Gerardo Bolio, y Enrique Abreu, Margarita Miranda -del sur de la ciudad-, Nelly Abreu, María Elena Sulú, Yaneth Laucin y el regidor Guillermo Mena. Entre los que acompañaron a la inscripción a Cecilia Patrón se encontraban Elsa Ribbón, Luis Santamaría, Willy Pantoja, Rodolfo González, Elisa Ibarra, Kirbey Herrera, Mauricio Díaz, Edgar Carrillo, Ileana Ávila, Ernestina Ross e Irving Pinto.

Las propuestas de Josué Camargo son Aída Azueta -de la Colonia Santa Rosa-, José Kantún -de Cholul-, Wílliam Cabrera, Consuelo Quero, Susana Méndez, el ex regidor Mario Aragón, Cecilia Cimá Hau, Arturo Antuña y Rolando Chi; el día de su registro lo acompañaron Wirley Carballo, Genny Echeverría, la síndico Diana Canto, Rolando Chi, Eira Polito, María Fernanda Rey, Gabriela Canché, Martín Uicab, Arturo Antuña, Roberto Osorio, Francisco Canul y la ex perredista Eli Fuentes.

En recién pasada asamblea municipal de Mérida se apersonaron las principales figuras políticas panistas, y el reconocimiento y los aplausos fueron en primer lugar para Cecilia Patrón, segundo el alcalde Renán Barrera, tercero Josué Camargo, cuarto Arturo León, quinto Víctor Hugo Lozano y sexto la regidora Nora Pech.

Los menos aplaudidos fueron los diputados locales Kathia Bolio y Víctor Merari, la síndico Diana Canto, la regidora Karla Salazar y el funcionario municipal Jorge Gamboa.