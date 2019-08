Las amenazas

Este fin de semana los panistas de Mérida van a elegir a quien conducirá los destinos de su partido en los próximos tres años en el municipio, el o la responsable de coordinar los trabajos y sentar las bases para elegir a los próximos dos diputados federales, seis diputados locales y quien encabezará la planilla a la Presidencia Municipal.

Existen dos grupos visibles, uno que encabeza la diputada federal Cecilia Patrón Laviada, respaldada por el equipo del gobernador Mauricio Vila, y otro que tiene al frente al ex legislador local Josué Camargo, quien tiene el respaldo del alcalde Renán Barrera Concha.

Cuando se conforma una planilla y se hacen compromisos u ofrecimientos públicos, se entiende que todos los integrantes están de acuerdo con las propuestas, ya que de no estarlo se caería en la demagogia o en las falsas promesas.

En el caso del ex legislador Josué Camargo, sus dos ejes de campaña son: encabezar una dirigencia de tiempo completo y no utilizar el Comité Municipal como trampolín para buscar otros cargos de elección; hasta el momento, su compañera de fórmula, la legisladora local Kathia Bolio, no ha expresado si abandonaría su trabajo como diputada para atender a los panistas, ni tampoco se ha comprometido públicamente a no buscar otro cargo de elección popular -en los últimos seis años ha estado como legisladora-, es más está contendiendo por tres cargos en esta elección: la Secretaría General del CDM de Mérida y a los consejos Estatal y Nacional del PAN.

La propuesta de Josué Camargo de no utilizar su cargo para buscar otro, más que cuestionar o poner en evidencia a su oponente más fuerte, la Dip. Cecilia Patrón, pareciera que es una preocupación del alcalde Renán Barrera para que en la próxima contienda electoral no tenga competencia interna o que alguien le dispute la candidatura a la alcaldía de Mérida.

No en balde los operadores políticos del Ayuntamiento de Mérida en los últimos quince días se están enfrentando a reclaamos de la militancia panista, que les está exigiendo primero que les eleven sus sueldos para que los apoyen en la votación interna, como son los casos de Jimmy Echeverría en Desarrollo Social, a quien le aumentaron su salario cinco pesos; a Adrián Salas le otorgaron su jefatura en la nueva unidad de atención del Centro Histórico; Rolando Chi es líder de proyectos, Selene Santana en comisarías, Linda Mex coordinadora en Desarrollo Social, pero a aquellos que no se someten los están castigando, como Claudia Pat Manzanero, a quien le cambiaron su horario laboral; Lizbeth Cocom, a la que hicieron renunciar en Servilimpia, y Reyna Porras, a quien mandaron a la perrera municipal por órdenes de Wílliam Cabrera.