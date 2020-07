De no haberse tomado las medidas adecuadas contra el Covid-19 en Yucatán en los primeros quince días se habrían contado 32,767 casos y en ese mismo día se habrían presentado16,384 contagiados; se espera que el 24 de octubre se estabilice la pandemia y que para ese entonces haya 1,116 fallecidos, fueron los algunas de las conclusiones de un grupo de matemáticos que organizaron el foro “El Covid-19 a través de modelos matemáticos”.

Para la maestra en Ciencias Celia Villanueva Novelo (FMat- Uady) los modelos matemáticos son un acercamiento a la realidad. El trabajo científico toma los datos del mundo real, los estudia en diferentes situaciones, hace registros con los números y formula un modelo matemático, resuelve y concluye, después interpreta para la sociedad y hace la predicción.

La maestra Villanueva mostró una gráfica en donde aparece el primer infectado en el primer día, en el quinto día serían 16 infectados y 31 acumulados. Explica: si el virus no hubiera tenido ningún tipo de control, en los primeros quince días sumarían 16,384 nuevos casos y 32,767 acumulados infectados. ¿Por qué la pandemia no llegó a cifras tan altas? Porque existe un tipo de control epidemiológico. La epidemia se va a acabar cuando tenga un control biológico, la vacuna, y la cura, mientras esto no exista se trabajará en los controles social y de higiene: lavarse las manos, cubrirse la boca y no salir en cuarentena.

¿Qué sucede cuando entra una perturbación? En Yucatán hubo varias perturbaciones, como la tormenta Cristóbal, en la que hubo movilización de ciudadanos, el día del niño y la madre cuando la gente rompió la cuarentena; al afectarse el sistema se tienen que formular una nueva hipótesis y modelos matemáticos.

El Dr. César Renán Acosta (Fing-Uady) habló de los modelos función logísticos y tipo Planck aplicados a Yucatán y México. La curva tipo Planck tiene la característica de que no es simétrica, los datos se van adicionando de modo discreto, es decir se añaden de uno en uno y lo que nos piden es la sana distancia.

Para Yucatán la curva logística nos dice que cuando la pandemia se estabilice el 24 de octubre vamos a tener alrededor de 1,116 fallecidos, la estabilización es en cuanto al número de muertos y no de activos totales, ya que en esta zona tuvimos un rebrote de la enfermedad; el 24 de mayo tuvimos un primer máximo, sin embargo con el cambio de semáforo rojo a naranja la enfermedad generó una inercia y alrededor del 9 de junio saltó la curva. Nos dijeron que eran los rezagados del IMSS, pero la curva siguió subiendo. La caída de la curva dependerá de los semáforos.