La visita a Yucatán del líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, fue de muchos contrastes; para empezar se reunió en privado con las diputadas locales Silva López Escoffié y Milagros Herrera Bastarrachea y se comenta que le expusieron que MC está siendo cuestionado por la incorporación a sus filas de la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, quien en muchos sectores es muy criticada.

Dante Delgado elogió en privado el gran trabajo que han hecho Silvia López y Milagros Herrera, les reconoció que siguieran en las filas del partido, ya que ambas diputadas son un gran activo para el Moviento Naranja que en la contienda electoral que viene va a tener muy buenos resultados y el compromiso era que de haber algún problema el propio Dante Delgado lo resolvería de manera inmediata.

Luego el ex gobernador de Veracruz (cuando militaba en el PRI) se trasladó a una hacienda en donde se grabó la novela Abismo de Pasión. Don Dante Delgado llegó y observó abundante comida yucateca, como cochinita pibil, relleno negro, papadzules, mucbipollos, toda una gran varierdad de botanas y las bebidas que ni se diga. La primera impresión fue que se esperaba más gente a dicha fiesta y al parecer no acudió, a lo mejor se cuida de la pandemia.

Entre los presentes se encontraban la ex diputada federal Guadalupe Ortega, el ex secretario de Desarrollo Social Walter Salazar, Omar Carrillo, Sergio Cuevas, Héctor Cabrera, Elsy Sarabia, Jorge Canul, pero le extrañó a Dante Delgado no ver a las diputadas Silvia López y Milagros Herrera y le pregunto a la ex gobernadora Ivonne Ortega: ¿Dónde están las compañeras diputadas? La ex mandataria estatal respondió que no las había invitado.

Varios de los presentes comentan que la cara del líder nacional de MC cambió radicalmente, se puso y muy serio y abandonó la fiesta al no ver a las legisladoras.

Los ex diputados locales del PRI Gabriela Santinelli Recio y Gaspar Quintal forman parte de la Comisión para la Postulación de Candidaturas del PRI y con este nombramiento los dos ex legisladores dejan muy claro que se quedan en su instituto político en las buenas y en las malas y de paso se desmarcan de Ivonne Ortega.

El regidor del Ayuntamiento de Mérida Gabriel Mena Guillermo acudió al CEN del PAN para pedir que haya proceso interno para elegir a sus candidatos. En días previos el edil meridano rompió con su mentor político, el senador Raúl Paz; se comenta que el funcionario municipal Martín Uicab y la diputada local Kathia Bolio fueron los que asesoraron a Gabriel Mena para exigir elecciones internas.