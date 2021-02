Incrédulos, confundidos, desanimados, enojados, alelados, aturdidos, agobiados, angustiados, abrumados, oprimidos, decepcionados, con bastante falta de oxígeno, mareados, así están los seguidores de la Cuarta Transformación en Yucatán, y no crea que por falta de resultados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso lo de menos.

A ellos no les interesa ni les da pavor, como dice el viejo adagio, “no les cae el veinte”, que a Yucatán sólo mandaran 15,630 vacunas, y que, según el Inegi, en la entidad viven más de 2 millones 300 mil personas. No, eso no les interesa a los morenos, ni tampoco están conscientes –no tienen tiempo para eso– de que hay 230 mil adultos mayores registrados en Yucatán, y de que se van a quedar sin vacunar 214,370, eso no les importa. Ni que mientras más tarde sea la vacunación habrá mas muertes.

Mucho menos les interesa que la mayor tasa de muertes sea de personal en el sector salud, ya que se tiene un acumulado de 2 mil 580 casos hasta la tercera semana de enero de 2021, es decir, más de 100 por ciento de lo reportado en los EE.UU., que además ni siquiera han terminado de vacunar al personal hospitalario, pero sí les interesa que los servidores de la nación estén debidamente vacunados.

Ya no digamos los pacientes de cáncer que necesitan acudir a una clínica del IMSS, Issste u otras instituciones por medicinas para su tratamiento y que esta enfermedad por desgracia se vea reflejada entre los más pobres, como consecuencia de las desigualdades sociales, y en la medida que no se tenga un diagnóstico en etapas tempranas, el problema se agrava; eso no les interesa a los morenos.

Los morenos desconocen que la mayor tasa de mortalidad por cáncer es en los estados del sur, en donde la votación por la 4T fue abrumadora y las entidades con más incidencia son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatán y Veracruz, que en el hospital Agustín O´Horán de cada diez pacientes de cáncer cinco son originarios de otros lugares como Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Chiapas, y que las medicinas se compran con los recursos que le corresponden a Yucatán; eso no les interesa a los morenos.

Les interesa a los morenos que la expriista y senadora por el Verde Verónica Camino sea la candidata de Morena con el apoyo de su dirigencia nacional y respaldada por su grupo de origen que encabeza el excandidato perdedor a la alcaldía de Mérida Víctor Caballero.

Y les pesa también que el secretario general del Infonavit Rogerio Castro haya impulsado al expanista Jacinto Sosa para que ocupe la delegación en Yucatán; eso sí les interesa a los morenos.