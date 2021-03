En los próximos tres meses, el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington prevé que México contabilice 210 mil defunciones por Covid-19 en el “mejor” escenario, si no se relajan las medidas de higiene; especialistas consideran que las vacaciones de Semana Santa podrían empeorar dichas proyecciones.

Sin embargo, el instituto destacó que en caso de que se alcance la cobertura universal de cubrebocas, la cifra de 210 mil muertes se reduciría a 208 mil 200 y, en el peor escenario, como consecuencia del relajamiento de medidas de higiene y sana distancia, se alcanzarían 210 mil 500.

“Es de vital importancia que nos mantengamos en casa; quienes deban salir a trabajar o a realizar una actividad esencial es necesario que usen cubrebocas, que se laven las manos con frecuencia o que usen el gel hidroalcohólico”, dijo Malaquías López Cervantes, especialista en salud pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Agregó que apenas vemos una disminución de casos, mas no de muertes, el descenso es mínimo y si no obedecemos las medidas de prevención y en Semana Santa abarrotamos las playas, los balnearios o las grandes ciudades, aun con la vacuna los casos y muertes por coronavirus no bajarán.

El informe del IHME refiere que, en la actualidad, los casos notificados diariamente disminuyeron a 6 mil 200 en promedio, en comparación con los 7 mil 700 de la tercera semana de febrero, así como las muertes diarias, que pasaron a 850 por día, en contraste con las mil 110 de la semana anterior.

Sobre la vacunación, el documento del Instituto resaltó que 89% de la población nacional afirmó que aceptaría o probablemente aceptaría una vacuna anti-Covid. “En nuestro escenario de referencia actual, esperamos que 33.89% de la población esté vacunada para el 1 de junio”.

Esta cifra contrasta con las estimaciones del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, de que entre junio y julio estarán vacunados 80 millones de mexicanos.

“Para abril se habrán vacunado alrededor de 34 millones de personas y para julio llegaríamos a más de 80 millones, que representa la totalidad de la población objetivo que son los mayores de 20 años”, escribió en Twitter.

Según el matemático Arturo Erdely, México podría vivir un repunte de contagios, si no se refuerzan las medidas de prevención, además de los mecanismos de vigilancia en los diferentes accesos al país.

Dijo que parece que se nos olvidan las vacaciones de Semana Santa y que México no pide prueba PCR a los visitantes extranjeros, lo que podría provocar repuntes de casos y defunciones por Covid.

Entre los temores de los investigadores del Instituto se destaca la propagación de las diferentes variantes del SARS-CoV-2 y que aumente la movilidad entre las personas que sean inmunizadas, así como la disminución en el uso de cubrebocas.