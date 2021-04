Los recientes y vergonzosos hechos de Baja California en los que la legislatura local –incluidos los diputados de la llamada oposición– votó a favor de ampliar el mandato del gobernador electo de Morena Jaime Bonilla, me hicieron recordar un episodio similar en octubre de 1992.

Ocurrió en San Luis Potosí. Las “fuerzas vivas” del PRI en aquel estado –cuna del Partido Liberal, lugar donde Madero proclamó su famoso plan bajo el lema de la “no reelección”– decidieron que el ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá, gobernador interino, debía y podía continuar su mandato.

Los demócratas potosinos, muchos de ellos partidarios del doctor Salvador Nava que acababa de morir, protestaron airadamente. Los amigos de Nava lo hicimos también, no solo por los vínculos que nos unían a aquel líder inolvidable sino por la elemental convicción de que al infringir en el nivel estatal la “no reelección” se estaba sondeando el ambiente para la reelección presidencial. Y apoyamos a Cuauhtémoc Cárdenas en la formación de un Frente Antirreeleccionista Nacional (Krauze 2019).

En días recientes en el Senado de la República el grupo parlamentario de Morena y sus aliados aprobó un artículo transitorio en el cual amplía por dos años la permanencia del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, Constitucionalmente su periodo es de cuatro años y quien felicitó y la llamó “ampliación” fue el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Lo que motivó que lideres históricos de la izquierda y de Morena como Pablo Gómez, Lorena Villavicencio y Porfirio Muñoz Ledo calificaran la aprobación como inconstitucional (los tres pertenecen a la bancada de Morena), porque saben que existe un trasfondo y la tentación de esta ley es “ampliar” el periodo de seis años del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Nada más que la historia nos recuerda que los ex presidentes que han intentado permanecer por más tiempo en el cargo permiten “a los demonios que vuelvan andar sueltos”; solo basta recordar que después de ser reelecto el ex Presidente Álvaro Obregón terminó asesinado por José León Toral, los intentos del ex Presidente Carlos Salinas utilizar al Ing. Martínez Corbalá para experimentar una posible reelección terminó por descomponer el sistema político mexicano; en el gobierno de Carlos Salinas es donde existieron más asesinatos políticos como el del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, y es que Salinas al igual que Andrés Manuel eran dos presidentes poderosos.

Es de llamar la atención que el todavía senador Panista Raúl Paz apoye la ampliación para que el Presidente SCJN Arturo Zaldívar se reelija o amplié su periodo como le llama el presidente de la República, lo que sí es un hecho es que el senador Raúl Paz tiene inconforme a su dirigencia nacional, estatal y a una parte de la militancia. Para nadie es un secreto que desea ser gobernador y se ve difícil que sea por el PAN.

Las campañas más visibles son la de los Patrón, se comenta mucho el activismo que realiza la candidata del PAN al cuarto distrito federal Cecilia Patrón Laviada, quien propios y extraños reconocen su labor, el otro Patrón que tiene ganas de triunfar es Pablo Gamboa Miner ,quien está haciendo campaña de tierra, recorriendo cada seccional del distrito tres.