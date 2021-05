Quién no ha oído hablar de “Las mil y una noches”, este maravilloso libro, algunos lo han adquirido para poder contemplar los cuentos de: Aladino, Simbad o Alí Baba. El tema del libro es ingenuo, como muchos otros cuentos, pero resulta fascinante: un Rey de Persia, resentido con el sexo femenino en general, porque su mujer no le había sido fiel, decide vengarse sañudamente, sacrificando cada mañana a una doncella de sus reinos después del depositorio. Una crueldad inútil que tenia aterrorizada a todo el país, hasta que una joven prudente, discreta y bella se torna su esposa para dar fin con el propósito de darle fin a esta situación.

Nada más que en el momento en que sería asesinada encuentra el medio para narrar al tirano una fabulosa leyenda que suspende con sabiduría la ejecución hasta el día siguiente con esta estrategia schehrazada encanta al Rey Shahriar quien remite su odio y se convierte en buen padre, esposo y Rey. Esta riqueza cultural del mundo árabe se recopila y permaneció gracias a los juglares que saben embelesar a sus oyentes con leyendas y cuentos…. ese era el mundo antiguo. Hoy en día una de las grandes narrativas que se desarrollan en nuestro país se elaboran desde el palacio nacional en donde el Presidente de la República nos crea y recrea el país que intenta construir, como en las mil y unas noches, existen personajes malévolos, buenos, héroes, pero como la ficción no alcanza a la realidad esta va desmintiendo los cuentos, denuncias y señalamientos que realiza Andrés Manuel en contra de sus opositores.

Nunca como antes había existido un presidente de la Republica que condenara la corrupción de los otros, la realidad empieza a demostrar que con los suyos los de la 4T también existen presuntos actos de corrupción, en plena campaña electoral en donde el discurso del líder nacional de Morena, Mario Delgado, es condenar, exhibir a los actores políticos del pasado e invita a acabar con ellos, hoy la realidad nos recuerda que muchos de esos corruptos son sus candidatos para transformar el país.

El derrumbe en la línea 12 que es un tramo del sistema de transporte de trenes urbanos mejor conocido como “metro” en la Ciudad de México, en donde dos vagones se desplomaron y causaron la muerte de 23 ciudadanos y 79 personas heridas, a la 4T le va a pesar este accidente ya que la línea 12 del metro se construyó bajo la administración del actual canciller Marcelo Ebrard y quien en ese entonces era secretario de finanzas era Mario Delgado actual líder nacional de Morena, este grupo es antagónico a la Gobernadora Claudia Sheinbaum, se disputan la futura candidatura a la presidencia de la república, si es que no pretende ampliar su mandato el presidente López Obrador. No se tiene que usar mucho la imaginación para saber que pasaría si alguna obra de algún gobernador priista o panista colapsara por errores de construcción. Ayer el Andrés Manuel ante esta tragedia pidió “no acusar sin pruebas a probables responsables del accidente del metro”. La narrativa de la 4T estará incompleta si habla de los otros ladrones, claro está si no quiere hablar de los suyos.

La línea 12 del metro se construyó en el gobierno de Marcelo Ebrad y quienes la elaboraron fue el grupo ICA y Carso que actualmente construye un tramo del tren maya, se olvidó aquel discurso que el poder económico debe esta fuera del poder político y hoy más que nunca el CATEM un sindicato a fin a la 4T esta metido en los negocios de acarrear polvo.