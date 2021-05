Todo indica que los pleitos de antaño e inconclusos que se vivieron en los gobiernos surgidos del PRI, ahora se trasladan al ring de Morena, los protagonistas son la actual candidata a la Alcaldía de Mérida Verónica Camino, el ex Diputado local Ismael Peraza, los formalmente aún priistas Rolando Zapata, ex gobernador, Víctor Caballero, ex candidato a la alcaldía de Mérida, además del actual delegado nacional de Morena, senador Ovidio Peralta.

En la última gira de trabajo que realizó en Mérida, el líder nacional de Morena Mario Delgado, afloraron las divisiones internas, comentan que la primera fue el reclamo de la Srita. Verónica Camino, quien le externó a su dirigente que el apoyo económico a su campaña es escaso y que no le han cumplido con los ofrecimientos que le hicieron, además de que el Comité Directivo Estatal de Mario Mex no le ha otorgado ningún recurso económico y a cambio sí le ha ocasionado muchos problemas.

Trascendió que los números, las encuestas y las mediciones que tiene la dirigencia nacional de Morena no le favorecen a la Srita. Verónica Camino, es más, se comenta que se esta desplomando su proyecto por los problemas internos que se viven en Morena, además de que una parte importante de los ciudadanos la siguen identificando con el grupo que encabezan Rolando Zapata Bello y Víctor Caballero.

La embestida de los priistas y neo-morenistas hacia el hoy candidato de Fuerza por México a la Alcaldía de Mérida Ismael Peraza, vino a confirmar que las disputas de los tricolores se dirimen en el terreno de Morena, ahora Ismael acusa a la candidata de Morena, a Rolando Zapata y Víctor Caballero de tratar de bajarlo de la contienda electoral, antes los acusó de intentar asesinarlo. Otro tema que trascendió es del inminente cambio en la dirigencia estatal, los enfrentamientos y acusaciones entre el grupo de Mario Mex y el delegado nacional senador Ovidio Peralta son cada vez más evidentes, y los conflictos no solo existen en Mérida, en un video el consejero estatal y Prof. Juan Lizama Argáez llamó a rechazar la postulación de Mario Peraza como candidato al segundo distrito federal por ser otro priistas que se postula bajo la bandera de Morena.

El consejero Estatal Juan Lizama, acusó al candidato morenista Mario Peraza, de despojar de tierras a los ejidatarios en Celestún, Dzilam de Bravo y Chicxulub, esto acontecido cuando era director del Catastro en la admistración del ex gobernador Rolando Zapata. Desde el momento que fue nombrada la Srita. Camino como candidata a la alcaldía de Mérida, se vivió una división entre las filas de los seguidores de la 4T, ni la senadora con licencia, ni Mario Mex, ni el Senador Ovidio Peralta, realizaron un acercamiento con los grupos inconformes, que hoy en plena campaña demuestran la división que existe en Morena.

El secretario general de Morena, Elonai Contreras Soto, interpuso una denuncia en la Vicefiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el senador Ovidio Peralta por la presunta falsificación de documentos, usurpación de funciones y posibles actos de corrupción, exigiéndole también, que esclarezca el manejo de las prerrogativas de Morena en Yucatán, que en total ascienden a más de cinco millones de pesos, además le exige demuestre los resultados de las encuestas que sirvieron para designar candidatos.