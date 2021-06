Son tres las fuerzas políticas en Yucatán después de las elecciones del 2021, en primer lugar, PAN, segundo MORENA y tercero PRI. La fuerza de los albiazules radica en la figura del Gobernador Mauricio Vila, la de Morena se le atribuye al presidente Andrés Manuel López Obrador y el PRI a sus liderazgos locales.

La suma de los cinco distritos federales y los resultados del Instituto Nacional Electoral (INE) señalan que el PAN obtuvo 363,113 votos, Morena 310,690 y PRI 247,783, la lógica indicaría que el PAN obtendría más ayuntamientos, seguido de Morena y en un tercer lugar el PRI, la realidad es que los albiazules y sus aliados ganaron 45 ayuntamientos de 106, los tricolores y aliados41, Morena 7 ayuntamientos de los cuales los más grandes son Hunucmá, Tekit y Temozón. ¿Porqué Morena al ser la segunda opción para miles de ciudadanos obtuvo menos alcaldías en comparación con el PAN y PRI? En los municipios en donde los [email protected] de Morena fueron reconocidos ex priístas el voto ciudadano los colocó hasta en tercer lugar, como son los casos: Mérida, PAN 163,844, PRI 92,707 y Morena 82,707; Progreso, PAN 7,236, PRI 4,612 y Morena 4,340; Valladolid, la ciudad que era bastión de Morena y esta vez perdieron, PAN 10,802, Morena 8,638 y PRI 6,982; Kanasín, PAN 12,913, PRI 10,521 y Morena 8,328; diferente le fue a Morena cuando contendieron con candidatos que surgieron de sus bases como en Hunucmá: PAN 4,522, PRI 2,623 y Morena 8,061.

¿Porqué perdió Morena en Valladolid? Si es uno de los municipios y regiones que más recursos a aportado el Gobierno Federal de Andrés Manuel, para empezar el trillado discurso de acabar con la corrupción no se hizo realidad, el Alcalde Enrique Ayora, se enfrentó con los empresarios de la región, las clases medias no vieron la diferencia entre las administraciones surgidas del PRI a las de Morena y por si fuera poco, en las obras que pretendió realizar la administración como es la remodelación del cenote Zací, la calle emblemática calzada de los frailes y la reconstrucción del mercado municipal, nunca se ha mostrado públicamente la maqueta o el proyecto ejecutivo de cómo quedarían dichas obras, tampoco se sabe el monto de la inversión, los comerciantes de la calzada de los frailes se organizaron para impedir la destrucción de dicha arteria que esta hecha de concreto estampado -que por cierto esta en perfectas condiciones – y pretendían cambiarla con asfalto, como no existe una planeación de esos recursos el Ayuntamiento lo invirtió en las calles aledañas, abrieron grandes zanjas y actualmente no se ve para cuando se termine la obra. El alcalde electo del PAN, Alfredo Fernández Arceo, ha comentado que realizará una minuciosa auditoria y de encontrar irregularidades denunciaría penalmente al todavía alcalde en funciones. En Hunucmá la alcaldesa electa de Morena Mariza Franco ya anunció que demandará penalmente al ex alcalde Alberto Padrón quien fuera el único candidato a diputado local que perdió el PAN.

En el 2018 en las elecciones municipales en Mérida, Renán Barrera, obtuvo 211,030 sufragios, en ese entonces el candidato del PRI, Víctor Caballero, lo eligieron 132,950 y el de Morena, Fernando Xacur, acumulaba 113,337. Si comparamos los resultados actuales con los de la pasada elección nos dicen que el PAN con su mismo candidato Renán Barrera disminuyó 47 mil 186 votos, el PRI dejó de captar 30 mil 630, en ese entonces era el partido en el gobierno estatal, Morena no le refrendaron votos.