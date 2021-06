Hoy se estrena “Somos”, serie mexicana que se transmitirá en Netflix, basada en hechos reales que recopiló la periodista Ginder Thompson, que narra la masacre de Allende, Coahuila, en el 2011 a manos del Cártel Los Zetas desencadenada por una operación fallida de la DEA. La masacre de Allende ocurrió cuando era gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés, el Colegio de México y su investigador emérito Sergio Aguayo documentaron cómo se entretejieron las relaciones entre los narcotraficantes y funcionarios locales; la complicidad entre ambos grupos permitió que miembros de Los Zetas -que en teoría estaban recluidos- utilizaran las instalaciones de un CERESO para llevar a sus rivales, asesinarlos e incinerarlos.

Dos días después de que Los Zetas arrasaran con el pueblo de Allende, y atacaran la ciudad de Piedras Negras y varios municipios del norte de Coahuila, familiares de las víctimas denunciaron los hechos al 14 Regimiento de Caballería, con sede en Múzquiz, el cual notificó a la Sexta Zona Militar con sede en Saltillo y a la guarnición en Piedras Negras, esta última a cargo del general Luis Cresencio Sandoval, actual Secretario de la Defensa Nacional (Revista Proceso, 19-06-2021).

A Sergio Aguayo, después de denunciar esta masacre, lo acusaron de todo y fue objeto de una campaña de linchamiento, incluso, el ex gobernador Moreira pidió que lo indemnizaran por el desprestigio que sufrió. En ese entonces algunos gobiernos emanados del PRI empezaron a combatir al grupo delictivo Los Zetas para darle paso en algunas entidades al Cártel Jalisco Nueva Generación (C.J.N.G.), tanto los Zetas como Nueva Generación, tuvieron auge, el primero, en entidades federativas donde había gobernadores priistas y el Gobierno federal era del PAN. En cuanto al Cártel Jalisco, fue en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, cuando se extendieron en la mayoría de los estados desplazando al Cártel de Sinaloa, que en el Gobierno de Felipe Calderón se empoderó junto con su mítico líder Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Este año 2021, se realizaron elecciones en donde se renovaron 15 gubernaturas y Morena ganó 11, el actual gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, afirmó que Morena ya se convirtió en un narco partido e hizo ganar al morenista Alfredo Ramírez Bedolla, el mandatario acudió a Palacio de Gobierno a mostrar las pruebas que sustentan el vínculo del narcotráfico con Morena, pero el presidente Andrés Manuel no lo recibió. Lo que es evidente y no se puede negar, es la deferencia que Andrés Manuel López Obrador mostró con la señora María Consuelo Loera, mamá de “El Chapo”, y ya no digamos la liberación que se hizo con Ovidio Guzmán, hijo del mismo.

Para Anabel Hernández, periodista galardonada por sus investigaciones sobre el crimen organizado, el fundador del Cártel de Sinaloa apostó al triunfo de Morena en las elecciones a gobernador en Sinaloa. “De acuerdo con la información a la que yo he tenido acceso, que he podido corroborar con distintas fuentes, algunas del propio gobierno federal –me refiero al gobierno de Andrés Manuel López Obrador– y algunas otras fuentes por parte del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos, me informan que es así: que habría el ‘visto bueno’ del ‘Mayo’ Zambada a la candidatura de Rocha Moya”, según cuenta la autora del libro Los Señores del Narco, durante una entrevista (EMEEQUIS, 5-04-21).