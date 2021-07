Por más que la 4T añore volver a restaurar el viejo esquema nacionalista autoritario del priismo de los años sesenta y setenta, en donde cuestionar al Presidente de la República era casi una sentencia al destierro, a la desaparición o a la cárcel, este antiguo esquema es casi imposible de volver a implantar.

La sociedad ya no es la misma, sabe el valor del sufragio, de igual forma premia o castiga al no refrendar la confianza al partido o al candidato que desea gobernar, y es que en la 4T que dirige Andrés Manuel López Obrador, empiezan a florecer sus rupturas, sus conflictos, las luchas de los grupos de poder entre quienes pretenden sucederlo.

Si algo le disgusta a López Obrador, es que le sustenten y le demuestren las ineficiencias de su admistración, como es el caso del mal manejo de la pandemia de Covid-19, se le ha cuestionado la labor del subsecretario Hugo Lopez-Gatel y del Secretario de Salud Jorge Alcocer, y el mandatario los ha defendido en varias ocasiones, e incluso, los ha justificado, la realidad es que hoy millones de ciudadanos padecen la falta de medicamentos y una inadecuada atención hospitalaria.

Las acusaciones son múltiples como la falta de medicamentos, uno de los datos más inquietantes, según cálculos del sector salud, México reporta un déficit de 950 millones de dosis de medicamentos para tratamientos complejos (LPO11/07/2021). En la 4T existen hombres sumamente poderosos y peligrosos como es el caso del actual canciller Marcelo Ebrard, quien recientemente realizó una reunión con sus cercanos en el Estado de México. Según se comenta en las filas de Morena, el Canciller mexicano puede buscar a su ex partido político el PRI para construir una candidatura presidencial, sabe de antemano que no es el favorito del presidente López Obrador, y con una ruptura con Marcelo Ebrad, Morena puede vivir lo que en su momento vivió el PRI cuando salió como candidato a la presidencia Luis Donaldo, el tricolor no estaba preparado para una rebelión como tampoco lo están en Morena, en donde el gran elector es López Obrador.

Algunos grupos de poder en Morena ya empezaron a mostrar su fuerza, como es el caso del presidente de la junta de coordinación política del Senado, Ricardo Monsreal, a quien se le señala que en las pasadas elecciones operó en contra de Morena en la alcaldía de Cuauhtémoc, en donde triunfara la candidata del PAN-PRI-PRD Sandra Cuevas, y venciera a la ex legisladora de Morena Dolores Padierna; después de esta derrota a la líder de los comerciantes ambulantes de la CdMx Alejandra Barrios, fue detenida por su probable participación en los delitos de extorsión y robo en pandilla, ambos agravados.

En mayo pasado, en una entrevista transmitida por el periodista Ciro Gómez Leyva, la dirigente afirmó que es víctima de una persecución política de Dolores Padierna, avalada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. A la familia de Alejandra Barrios se le conoce por operar políticamente con el grupo de Manuel Camacho, Marcelo Ebrad y Ricardo Monsreal, todos ellos antagónicos de Claudia Sheinbaum.