Piezas claves en el tablero nacional del PAN

En medio de la recomposición electoral que atraviesa el panismo a nivel nacional, en Yucatán los blanquiazules comentan que la nueva posición de Cecilia Patrón Laviada en la secretaría nacional del PAN fue el resultado de una negociación que realizó el gobernador Mauricio Vila, la cual le dará espacios en el mapa de los próximos escenarios nacionales.

Al margen de los comentarios a favor o en contra, lo cierto es que Cecilia Patrón ha afirmado que siempre ha sido una mujer de partido toda la vida, pues ha ocupado cargos en Vinculación de la Mujer, como presidenta del Comité Municipal, entre otras responsabilidades institucionales.

Pero también es cierto que Marko Cortés ha declarado que el gobernador de Yucatán será una pieza fundamental en el tablero nacional panista y, en este sentido, Cecilia Patrón Laviada puede ser la bisagra que abra las puertas a nuevos escenarios en donde las capitales y los estados gobernados por el PAN en México respondan a las necesidades de un partido competitivo que requiere líderes que han dado resultados.

Sólo con estos relevos generacionales se podrán revertir deterioros electorales, para muestra la derrota en la península de Baja California, aunque justo es reconocer que también se obtuvo dos gubernaturas, en Chihuahua, Marú Campos, y en Querétaro Mauricio Kuri, y se incrementó de 78 a 114 el número de diputados.

En este contexto, cabe señalar la importancia de este nuevo cargo de Patrón Laviada, pues contra quienes pensaron en el pasado, que tener un cargo federal o una posición de relevancia en su partido la pueda distraer de ocupar posiciones locales, Patrón Laviada ha afirmado que al ser una mujer de trabajo no bajará la guardia para continuar el contacto con su gente y, según afirma, las encuestas no le quitarán el sueño, al menos, mientras recorra el país para conocer de cerca sus problemas y trazar la plataforma que definirá el camino electoral no sólo de los panistas del Xtokoy Solar, sino también de otros estados de la República.