La reunión de René Bejarano -operador político de AMLO y Morena- con alcaldes del PRI, así como sus ligas políticas con el ex candidato a gobernador Mauricio Sahuí, originó varios disgustos, entre ellos, el de la senadora Verónica Camino, quien afirmó que a ella nadie le va arrebatar la candidatura al Gobierno del Estado por Morena. La tizimileña ya buscó a los alcaldes del PRI para invitarlos a su proyecto en el 2024, y de una vez por todas, les dijo que ni remotamente Joaquín Díaz será designado candidato a Gobernador.

Uno de los argumentos que plantea la senadora Camino es que ella tiene relación directa con los funcionarios federales, e incluso, comenta que el delegado del Gobierno Federal, Joaquín Díaz Mena, no opera las grandes obras de la 4T, ya que a él solo le queda coordinar los programas sociales, que, por cierto, no están llegando en gran cantidad al Estado como a otros lugares, por ejemplo, el de “Sembrando vida”, que se opera en comunidades rurales.

En vísperas de la elección federal del 2024, los grupos nacionales de Morena ya están operando en los estados y están buscando a los priistas. En la reunión que sostuvo René Bejarano con los alcaldes del tricolor les confirmó que Yucatán no se ubica como un Estado prioritario para el Gobierno Federal, por lo tanto, los programas, proyectos e inversiones no llegan a sus municipios, pero también les reveló que los recursos económicos y programas sí le llegan a los estados y municipios en donde gobierna Morena, la forma es fondo y la 4T manda a un operador que fue sentenciado por corrupción para reunirse con la verdadera fuerza del tricolor como son sus alcaldes.

René Bejarano no es la primera vez que ofrece recursos a los presidentes municipales del PRI, anteriormente lo hizo, incluso, varios ex alcaldes acudieron a la CdMx para que les reciban su catálogo de obras y les asignaran los respectivos apoyos económicos, pero esto nunca sucedió. Bejarano, por segunda vez hace el ofrecimiento a los alcaldes del PRI, la promesa fue volverles a gestionar los recursos económicos, les recordó que ante la proximidad de las elecciones del 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador va abrir la cartera para quienes se sumen a la 4T.

Lo que nunca esperaron los munícipes es que el invitado especial fuera el ex candidato perdedor al Gobierno del Estado por el PRI, Mauricio Sahuí, a quien Bejarano señaló como el futuro gestor de los recursos, situación que incomoda a la senadora Verónica Camino. Entre los temas que trataron está el hecho de que la popularidad del presidente AMLO ya empieza a ser cuestionada, ya que se vieron grandes deficiencias en salud, y la figura del tabasqueño por sí misma no es sinónimo de garantía para el triunfo.

En los círculos cercanos a la 4T se sabe que los diputados federales de Morena y el Verde, Mario Peraza y Carmen Navarrete, no tienen la capacidad para gestionar los recursos económicos, ni obras a los municipios de su distrito. La dos veces ex candidata perdedora a la alcaldía de Progreso, Jessica Saiden, quien sus colaboradores comentan que también buscará la candidatura al Gobierno del Estado en el 2024, originalmente sostendría una reunión con René Bejarano, pero este no la recibió, lo que ocasionó que Jessica Saiden, filtrara las fotos en donde aparecen Mauricio Sahuí con René Bejarano.