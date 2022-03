El PRI a nivel nacional y local, será fundamental en el próximo proceso electoral de 2024, y no porque tenga la fortaleza para que sus candidatos a la Presidencia de la República y al Gobierno del Estado puedan regresar al poder, sino porque puede ser el fiel de la balanza.

Dos acontecimientos políticos sucedieron en Yucatán muy comentados por la clase política del tricolor local, primero, la visita del Presidente de la Junta de Coordinación Política de los senadores de Morena, Ricardo Monsreal, quien nunca se le ha observado arropado por la dirigencia y los cuadros de su instituto, y por el contrario sí lo fue por en algunos sectores del PRI, en especial por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, y por el diputado federal Pablo Gamboa, en este acompañamiento estaba el senador del PAN Raúl Paz. Mosreal también fue acogido por el líder del Congreso local, el panista Víctor Hugo Lozano, y para que esto sucediera, tuvo que ser con el aval del Gobernador Mauricio Vila.

Los grupos políticos del tricolor ya están operando, en el caso del Senador Jorge Carlos Ramírez, se le ve muy cercano trabajando en conjunto con el legislador del verde-morena Mario Peraza, la franquicia del verde es actualmente muy codiciada por los tricolores por la cercanía que tienen a nivel nacional con Morena, ya que algunos pueden aspirar a representar a este partido y de paso ser candidatos morenistas.

A los pocos días, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, nombró al ex gobernador Rolando Zapata, como encargado de proponer alianzas y gobiernos de coalición del PRI, aunque este nombramiento no existe en los estatutos de dicho partido, ha generado que se especule la salida de Francisco Rivas, pero hay que recordar que “Panchito” fue electo y la única manera de que ya no sea dirigente es renunciando o que su periodo termine en 2023. El nombramiento de Zapata se ve cómo una respuesta a la visita de Monsreal, ya que el ex gobernador de Campeche quiere mandar el mensaje que las alianzas del PRI se hacen con él.

Por otra parte, la fiesta que organizó el ex candidato al Gobierno del Estado del PRI, Mauricio Sahuí, mostró que tiene presencia y en su legitimo derecho para aspirar a ocupar alguna candidatura, lo arroparon la ex alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo, el ex diputado local, Felipe Cervera, el presidente local del PRI, Francisco Torres, y se notó la ausencia del ex gobernador Rolando Zapata, del ex candidato a la alcaldía, Víctor Caballero, de Carlos Sobrino y Jorge Carlos. Sin embargo, dentro del tricolor no se descarta que Zapata Bello impulse por segunda vez la candidatura de Mauricio Sahuí.

En días no muy lejanos, se verá el activismo de los ex colaboradores de Rolando Zapata que se fueron a Morena, eso será una muestra que de verdad quiere fortalecer al PRI, ya que dentro de este partido existen militantes que no desean ir en alianza, sino la encabezan los tricolores, ya que saben que esta elección está en juego su supervivencia. Por si algo faltara, la aprobación del presidente AMLO, quien es el principal activo de Morena está a la baja por varios acontecimientos como los escándalos de la casa gris y la inseguridad que se vive en el país, su aceptación bajó al 53%, según reveló “El financiero”.