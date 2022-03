Muy rápido se expandieron a través de las redes sociales las agresiones que se vivieron en el estadio “La Corregidora” de Querétaro, entre los seguidores de Gallos Blancos y del Atlas de Guadalajara, en donde hasta el momento, hay un saldo de 26 heridos y tres en estado de gravedad.

Sin dejar de señalar los errores de logística que reconocen los directivos del Club de Querétaro, en donde los elementos de seguridad fueron rebasados por los integrantes de las porras, este conflicto va mucho más haya de la rivalidad que existe entre los seguidores de los equipos. El conflicto entre seguidores mostró que los integrantes del crimen organizado van hacer acto de presencia en los lugares en donde ellos quieran demostrar que son dueños del territorio y enfrentaran a quien pretenda retarlos.

El periódico “Reforma” documenta que un líder de los huachicoleros de San Juan del Río, Querétaro, conocido como “El Beto”, llevó a miembros de su banda para agredir, la narración señala que “El Beto” tiene una rivalidad con un integrante de la barra 51 del Atlas presuntamente ligado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

No había pasado mucho tiempo que se diera a conocer la noticia cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar, comentó en sus redes sociales que lamentaba profundamente lo acontecido en su ciudad Querétaro. “Mis condolencias y un abrazo para las familias de las victimas. Se debe de investigar y sancionar a los responsables. México no puede seguir así. Urge detener la violencia. Un evento familiar no puede terminar así”.

Solo recordamos que en Querétaro gobierna el PAN con Francisco Kuri, nos hubiera gustado que el magistrado Arturo Saldívar se hubiera pronunciado con la misma prontitud cuando fusilaron a 17 ciudadanos en San José de García en Michoacán, o cuando sucedió el fatal accidente en el sistema de transporte de la línea 12 del metro que dejó 26 muertos, solo habría que recordar que el Gobernador de Querétaro de inmediato acudió al hospital para ver el estado de salud de las personas agredidas, en el caso de Michoacán, donde gobierna el morenista Alfredo Rodríguez, tuvieron que pasar más de 24 horas para que la autoridad reconociera el hecho.

También fue notorio la sincronización de los medios a fines a la 4T que argumentaban la muerte de 17 aficionados, una noticia falsa que cobro vigencia, haciendo a un lado temporalmente la muerte de 17 ciudadanos en Michoacán, de la misma manera expresaban o pedían la renuncia del Gobernador de Querétaro, pero guardaron silencio en las muertes no esclarecidas de Michoacán.

Por otro lado, el que ya se destapó para candidato a gobernador del PAN, es el alcalde de Progreso, Julián Zacarías, esto lo realizó en una reunión en el municipio de Hunucmá con la estructura de la ex candidata del PAN Cristina Pérez, donde encontraba Juan Chuil, quien es operador político del director de Cobay Marco Pasos. Hace unos días se realizó una reunión en el PAN, y el alcalde progreseño llegó temprano y se tomó fotografías, pero no se quedó al evento.