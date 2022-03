Hallamos contaminantes como aluminio, plomo, mercurio y arsénico en los delfines costeros de Yucatán, revela la investigadora Ixchel Ruíz Hernández, quien pertenece al grupo cientifico Programa de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos de Yucatán. “Hemos encontrado contaminantes en los delfines toninas, que son delfines que se encuentran aquí en la costa de Yucatán. Estos se alimentan, principalmente, de especies comerciales que también nosotros nos alimentamos, como es mero, el chac chi, el boquinete, el pulpo y la corvina”.

La presencia de compuestos tóxicos como los metales en los sistemas costeros ha sido de preocupación en materia ambiental. Esto debido a que los organismos que habitan en estos sistemas pueden tener efectos adversos (en la reproducción y desarrollo) en organismos como los mamíferos marinos al encontrarse en continuo contacto con los contaminantes. Los mamíferos marinos como los odontocetos (cetáceos dentados) y en particular los delfines, están continuamente expuestos a concentraciones de diversos xenobióticos (compuesto o sustancia extraña) como los metales y los contaminantes volátiles orgánicos (Lunardi et al., 2016; Damseaux et al., 2017). Éstos provienen principalmente de industrias, de la agricultura o de la zona urbana y tienden a bioacumularse en grandes concentraciones en los mamíferos marinos, los cuales al ser metabolizados pueden llegar a alterar el metabolismo de los organismos (Lynn et al., 2001).

Aunque se han detectado contaminantes como son los elementos traza no esenciales como el mercurio, plomo, estaño, aluminio y arsénico. También, se detectaron unos metabolitos relacionados con contaminantes como son la NN-dimetilformamida, que se encuentra en efluentes de las industrias textiles y farmacéuticas y la N-Nitrosodimetilamina, que se utiliza para la cloración de aguas residuales y de consumo potable para el humano.

Se detectó la presencia de etilenglicol, que es el principal componente de lubricantes para embarcaciones y para automóviles; también, para los anticongelantes que utilizan los vehículos automotores. Todos estos contaminantes provienen de la combustión de hidrocarburos, de desechos industriales, de los residuos de las actividades humanas y de varias actividades industriales como son la quema de combustibles, de los efluentes industriales, es decir las descargas; también, del uso agrícola como son los insecticidas, fungicidas, herbicidas, también, por el uso de pinturas antiincrustantes, que se ocupan en las embarcaciones, y lubricantes para los navíos y los coches. La Dimetilformamida es utilizada como disolvente para reacciones químicas. Nitrosodimetilamida químico orgánico semivolátil usado para procesos industriales. En las costas de Yucatán se han realizado diversos estudios que demuestran la presencia de contaminantes, sin embargo, poco se sabe sobre los efectos que pueden ocasionar a la salud humana y a los organismos de la zona.

Es importante establecer las bases en el conocimiento de las poblaciones de estos delfines bioindicadores e identificar los efectos metabólicos que se pueden manifestar ante la presencia de metales tóxicos y contaminantes emergentes para poder detectar los riesgos que existen en organismos de niveles inferiores en la cadena trófica y en la zona costera.