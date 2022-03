Unos de los hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador en Yucatán, es el actual secretario General del Infonavit, Rogerio Castro Vázquez, quien recientemente se reunió en la CdMx, con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, platicaron de Yucatán, y salió a relucir que el gobernador Mauricio Vila, es bien evaluado y en la 4T lo respetan.

El ex Gobernador de Tabasco le solicitó al yucateco que integrara al Infonavit a Sergio García Pedrero, para operar asuntos financieros, nada más que este personaje está presuntamente implicado en manejos pocos transparentes en los recursos económicos públicos, pero, además, sigue un proceso que le realiza la Auditoria Superior de la Federación por su paso en la dependencia que regula los juegos y sorteos; a cambio, la promesa es que Rogerio Castro sería quien nombrará a los futuros delegados federales en Yucatán o incluso remover a varios.

Adán Augusto comentó que él es responsable político de la movilización que se realizará el próximo 10 abril, cuando se efectúe la consulta de revocación de mandato, por ello es que se tiene que sacar a la gente a votar y respaldar al Presidente, y de paso le informó que vendría a Yucatán para platicar con todos los grupos para unificar los trabajos, esto sucedió el pasado 26 de marzo, en donde se pudo observar a la senadora Verónica Camino, Joaquín Díaz, al líder estatal de Morena, Mario Mex -quien después de mucho tiempo le vuelven a dar su lugar-, a Rogerio Castro, a la diputada Jazmín Villanueva, Cicely Burgos y Rafael Echazarreta, entre otros.

Solo que este movimiento viene a reafirmar el compromiso político que tienen Rogerio Castro y Joaquín Díaz Mena, se sabe que los dos pretenden ir por el senado de la República, aunque van a decir que desean ser candidatos a gobernador. Trascendió que Rogerio Castro ya no desea ser el candidato a gobernador después de que platicó con Mauricio Sahui y este le aconsejó que para competir por ese cargo se necesita 300 millones de pesos, es por ello que a Joaquín Díaz y a Rogerio les queda claro que esta candidatura se la van a ceder a la senadora Verónica Camino.

En los círculos cercanos a Rogerio Castro se comenta que puede buscar una alianza parcial con el PRI para ir por la alcaldía de Mérida, ya que según sus informes los tricolores se pueden sumar a su proyecto, no así con la senadora Camino, ya que los priístas tendrán mucha resistencia para apoyarla.

En días pasados Rogerio Castro recibió en sus oficinas al diputado federal, Romel Pacheco, quien comentó que su diputación no se la debe al PAN ni a los panistas, ya que él podía ganarla si fuese candidato del PRI o Morena y no está cerrado a ninguna oferta política.

Los morenos saben que el ex priístay actual diputado federal del Verde, Mario Peraza, no tiene posibilidades para encabezar la candidatura al Gobierno del Estado, pero no se descarta a la diputada federal del verde, Carmen Navarrete. Otro que desea competir por el cuarto o quinto distrito local, o como candidato a diputado federal por Morena, es el ex panista Alejandro Meza, quien actualmente se desempeña como Gerente senior de recuperación especializada en el Infonavit, otro que desea ser candidato por Morena es Guillermo Cortez, ex colaborador del ex gobernador Rolando Zapata Bello.