El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la capacidad de proponer temas y hacerlos parte de la agenda nacional, para que así no evalúen las deficiencias de su administración, como en lo referente a los homicidios dolosos, pues ya la propia Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, en su último reporte, indicó que en el mes de marzo dos mil 730 personas fueron asesinadas en el país y, de acuerdo con los datos que mensualmente reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), durante este sexenio, de diciembre de 2018 a marzo de 2022, se tiene un registro de 116 mil 105 muertes. De esta cifra 112 mil 805 son por homicidios dolosos, mientras que tres mil 300 son por feminicidio.

Si comparamos los homicidios dolosos que se cometieron durante todo el sexenio de Felipe Calderón que fueron 120 mil 563, cabe señalar que en este periodo fue cuando empezó la guerra contra el narcotráfico, y en la administración de Enrique Peña, cuya suma fue de 156,066, datos documentados por “TResearch-la guerra de los números”, si todo sigue como hasta el día de hoy, el gobierno de AMLO rebasará las muertes por homicidio doloso de sus dos antecesores.

AMLO sabe que el tema de la sucesión presidencial puede desviar momentáneamente la vista sobre inseguridad y los incrementos de precios a los insumos básicos que sufre la ciudadanía, para nadie es un secreto que para los duros de Morena la favorita es la gobernadora de la CdMx, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene el respaldo de grupos del PRI, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto, quien es cercano a los cariños de AMLO, al igual que del líder del senado Ricardo Monreal.

Hace algunos días, el funcionario federal Rogerio Castro reunió a sus seguidores y les dejó muy en claro que va como candidato al Gobierno del Estado, y que no es aliado del actual delegado federal, Joaquín Díaz, y en el caso de la senadora Verónica Camino, no le quita la tranquilidad; explicó que tiene diferencias con el ex delegado del Infonavit, Jacinto Sosa, pues cercanos al tema señalan que presentó una denuncia a nivel central contra Rogerio Castro, ya que siempre le exigía a Jacinto Sosa carro, gasolina y dinero para su proselitismo personal.

Rogerio Castro nombró como nueva delegada del Infonavit a Nayeli Balam, la estrategia de Rogerio Castro es incorporar a ex panistas y ex priistas a su estructura, y como candidatos nombra al ex panista Alejandro Meza, como responsable al cuarto distrito local; a Georgina Piña al cuarto federal; en el tercer distrito federal está promoviendo a Ciceli Burgos, actual subdelegada de Bienestar; en el primer distrito local, a Manuel Caballero, gerente de crédito de la delegación de Infonavit; el ex priista Guillermo Cortez es coordinador estatal de la campaña a Gobernador; la diputada local Jazmín Villanueva va como candidata al quinto distrito federal; el ex priista Enrique Castillo, como futuro candidato a la alcaldía de Morena en Umán.