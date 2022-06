En el equipo del diputado federal Mario Peraza se comentaba la estrategia para obtener la candidatura al gobierno del estado por el Verde, y luego apoderarse de Morena, trascendiendo que ni el delegado de los programas federales Joaquín Díaz, el secretario general del Infonavit Rogerio Castro, y menos la senadora Verónica Camino, lo van a dejar.

Se comentó de la urgencia de apoderarse del Verde en Yucatán, demostrar que son una fuerza importante y de tener la capacidad de movilizar gente para llenar el foro GNP a finales de julio, cuando venga la líder nacional Karén Castrejón Trujillo, lo que los llevará a estar en las encuestas, al igual de que al final quien va a decidir es el presidente Andrés Manuel.

Comentaban que para tener credibilidad lo que tienen que realizar es desligarse de la figura del ex gobernador Rolando Zapata y empatizar con los ciudadanos, ya que a Mario Peraza en la campaña pasada le funcionó, pero ya no puede seguir bajo esa misma estrategia, pues el conflicto de las tierras puede ser el argumento de los morenistas para bloquearlo.

Según Mario Peraza a ninguna figura que haya estado en el Verde y ahora esté en Morena se le va a poyar, mencionaba el caso del municipio de Hunucmá, donde su ex candidato y ex alcalde del PAN, Mario Balam negoció (2007-2010), y la regidora Nidia Uc, su esposa, no regresaron al Verde, la candidatura de ese partido en Hunucmá será para el ex alcalde del PRI, Ronal Uc, por lo que buscarán que Morena lo lleve como su candidato.

Hunucmá actualmente es gobernado por Morena, para nadie es un secreto el conflicto entre la alcaldesa Maritza Franco y la ex tesorera Marlene Martín Gio, el equipo de la alcaldesa comenta que Marlene quería manejar el dinero de la tesorería como si fuera su caja chica, e incluso, de los dos millones que dejó el ex alcalde Alberto Padrón se desconoce su utilización.

El equipo de Marlene señala a Raymundo Poot, esposo de la alcaldesa, de imponer al grupo de campechanos que controla la tesorería y las obras públicas, ella cuenta con el apoyo de Rogerio Castro y la diputada Jazmín Villanueva, mientras que la alcaldesa Maritza Franco tiene el apoyo de la diputada Alejandra Novelo. Otro precandidato es el ex panista Germán Quintal, identificado con Joaquín Díaz, quien trabaja en el programa de becas. Cuando Morena ganó la elección en 2021, lo hizo con 8,662 votos, en la revocación de mandato en 2022, obtuvo 4,097, perdiendo 4,567 sufragios. Miguel Ek, comisario de Sisal, desea ser alcalde, en esta terna se encuentra el ex alcalde panista Mario Balam.

En el PAN, uno de sus precandidatos es el ex alcalde Alberto Patrón, pero en Hunucmá existe un rechazo hacia su figura, actualmente labora como director del COBAY Caucel. En Morena se comenta que sería el candidato ideal,porque volverían a perder los albiazules, la otra, es la maestra Cristina Pérez Bojórquez, quien fue la candidata en la contienda anterior, a ella le pesó la imagen de Alberto Padrón y se lo comentaban en la calle. Otro precandidato es el ex funcionario estatal Filiberto García, quien los del Verde ya los buscaron, y Julián Mex, maestro de secundaria, formado en las juventudes del PAN.

Por el PRI se menciona a Mario Ceballos, Juan Gio y Nemecío Menéndez.