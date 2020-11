Hoy se llevan a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Por un lado, va Joe Biden, quien fuera vicepresidente durante la presidencia de Barack Obama y es hoy el abanderado del partido demócrata. Por el otro, Donald Trump busca la reelección en el cargo por parte del partido republicano. El mandato de Trump ha estado envuelto permanentemente en la polémica, en el escándalo. Apenas en 2019 fue sometido a un “impeachment”, figura política de algunas repúblicas que tiene como finalidad “juzgar” a un mandatario y según los resultados, destituirlo del cargo. Además, ha sido severamente criticado por sus denostaciones hacia la comunidad latina, específicamente a los mexicanos, a quienes ha tachado de delincuentes y asesinos. De esa idea surge su controversial idea de construir un muro a lo largo de la frontera México-Estados Unidos a fin de detener la migración ilegal. Por si fuera poco, Trump ha retirado a su país de diferentes grupos y tratados internacionales, como aquellos en donde Estados Unidos tenía obligaciones ambientales. Y no podemos dejar de pasar lista sin mencionar su muy cuestionable actitud frente a la pandemia de Covid-19 que ha pegado fuertemente en EU.

Esta y otras tantas, tantísimas cosas, pueden decirse de Donald Trump por parte de los demócratas e incluso por muchos mexicanos de aquí y de allá. Trump es el enemigo perfecto para quienes necesitan justificar el desastre. Pero pecaría de ingenuo quien crea que el postulado por los demócratas es una mejor opción, ya no para Estados Unidos, sino para México o el mundo. Aun con sus desaciertos, Donald Trump no ha iniciado ninguna nueva guerra en el mundo ni ha intervenido directamente en otros países. Esto parecerá cosa menor a quienes vivimos en un país pacifista (hacia el exterior, claro) como México, pero es una situación sorprendente para un país que mantiene su hegemonía mundial por medio de los conflictos armados y las incursiones militares. Por otro lado, Biden ha dicho abiertamente que, de ganar las elecciones de hoy, “pondrá orden” y “liberará” lugares que hoy tienen fuertes conflictos internos. En cuanto a la política migratoria, si bien Trump se ha mostrado severo con la migración ilegal y ha emitido desafortunadas declaraciones, no está ni de cerca de tener el número de deportaciones que tuvo -aunque usted no lo crea- Barack Obama y cuya política en la materia será prácticamente la misma implementada por Biden.

No pretendo hacer una defensa de los republicanos y del presidente de EUA. Mientras México continúe arrojado a los pies del vecino del norte (es mentira que este gobierno haya cambiado sustancialmente la situación), nuestro país seguirá sujeto a los ánimos del presidente estadounidense, sea quien sea. Sin embargo, sí considero que Trump ha sido atacado hasta la exageración y Biden puesto en la figura del salvador o “el mal menor” a raíz de criterios equivocados y relacionados con los grandes intereses que se han tocado en los últimos cuatro años. ¿Le importa a México quién gane? Por supuesto. ¿Nos beneficia? Para nada. Sólo podemos esperar a que no nos perjudique tanto.