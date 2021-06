El consumo lúdico avanza

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre un proyecto de Declaratoria de Inconstitucionalidad respecto a algunos artículos de la Ley General de Salud que regulan el consumo de mariguana. Hasta el día de ayer, esta norma sólo permitía el uso medicinal de la mariguana y sus derivados, como el THC, pero dejaba de lado otras formas de consumo.

Como bien recordará el lector, desde hace dos años el Máximo Tribunal Constitucional de nuestro país le da prórroga tras prórroga al Congreso mexicano para que legisle en favor del consumo “adulto” o lúdico de la mariguana, lo que permitiría a los mayores de edad consumir la planta y sus derivados sin necesidad de una receta médica y sin tener que padecer algún mal que requiera a esta sustancia para ser tratado.

Después de más de un año de silencio legislativo, en el que el miedo al costo político dominó a los representantes populares, la SCJN tuvo que salir al quite y realizar la labor que ningún legislador de ningún partido hizo. Con ocho votos a favor y tres en contra, el Pleno de la Corte declaró la inconstitucionalidad de las normas de la Ley General de Salud que prohíben el uso lúdico de la mariguana.

Pero, ¿esto significa que se ha despenalizado la mariguana y que cualquiera puede salir a los espacios públicos a consumirla?, no. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad invalida y expulsa de nuestro sistema jurídico estos artículos específicos de la Ley General de Salud, pero no despenaliza del todo las actividades relacionadas con la mariguana. De hecho, el mismo proyecto de resolución aprobado señala que, si bien la Ley ya no prohíbe el uso adulto de esta sustancia, sigue siendo ilegal conseguir, importar, comprar o vender semillas de la misma, por lo que en realidad es materialmente imposible realizar las actividades que sí se permiten sin caer en ilícitos.

Sí bien tanto las autoridades sanitarias como la Cofepris se verán obligados a otorgar permisos de manera más rápida (dejando los ciudadanos de tener que recurrir al amparo, en teoría) para consumir, distribuir, sembrar y cosechar mariguana, en realidad falta un largo trecho de reformas jurídicas y políticas para que el consumo adulto de esta planta tan estigmatizada sea posible y sobre todo materialmente real. Aún faltan conceptos por definir, criterios por establecer y hoy en día sigue siendo posible sufrir alguna afectación en la esfera jurídica propia por portar, transportar o consumir la planta y sus derivados en cualquiera de sus presentaciones. Incluso todavía los ciudadanos pueden ser sujetos de extorsiones por parte de autoridades, especialmente las que integran las distintas fuerzas de seguridad pública. Por el momento, es bueno reconocer la resolución de la Corte que sin duda nos hace avanzar más en el tema, pero que es apenas otro paso en este largo camino que todavía nos falta por recorrer.