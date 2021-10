INE. -Al Presidente de México ya se le hizo costumbre atacar a las instituciones que le incomodan; es la forma en que se asegura de poner a la opinión pública en contra de los contrapesos democráticos y, de paso, mellar el Estado de Derecho que le incomoda.

Esta semana, por ejemplo, el INE volvió a ser el blanco de los ataques -que no cuestionamientos- del Jefe del Ejecutivo Federal. En una de esas intervenciones que parecen ya ensayadas, un reportero preguntó a AMLO durante la mañanera que si seguiría adelante con la Reforma Política y Electoral que López Obrador anhela. Pretextando que el INE busca entorpecer la consulta popular -aún cuando el Presidente no tiene pruebas de ello-, se embistió una vez más al organismo autónomo encargado de garantizar la imparcialidad, transparencia y equidad de los procesos democráticos. La reforma político electoral de Andrés Manuel, tema que por cierto ya hemos planteado antes, buscaría reconfigurar el Poder Legislativo -lo que afortunadamente no logró con el judicial-, así como modificar al árbitro electoral, cambiándolo por uno que “sí defienda la voluntad del pueblo”.

Nos queda claro que Obrador no ha sacado de su mente la idea de tener un órgano electoral a modo, que se comporte acorde a los intereses y necesidades del único autonombrado intérprete del pueblo: él. Antes de que cualquier reforma llegue a las Cámaras, donde seguramente podría alcanzar una mayoría, aprovechará cada oportunidad en su haber para desprestigiar a las instituciones del Estado Mexicano que no dependen directamente de su persona.

Local. - Mientras tanto, aquí en el Estado el Gobierno Federal da muestra de su poco interés por acatar resoluciones judiciales. Desde hace más de un mes que decenas de menores, a través del juicio de amparo, consiguieron las suspensiones necesarias para ser vacunados contra el Covid-19. Al día de hoy, quienes manejan las vacunas -que a veces ni se sabe, porque se andan tirando entre todos la pelota- no se han conducido con la celeridad que los órganos jurisdiccionales les han marcado. De hecho, desde Ciudad de México, a través de las autoridades de salud, buscan dar reversa a varias de estas suspensiones, alegando cosas como que a los menores casi no les afecta el Covid o que “no se les ha preguntado si quieren vacunarse”. Hágame usted el favor. Vaya criterios transformadores los que emiten desde el centro las autoridades de la administración pública federal. Mientras tanto, cientos -si no es que miles- de menores siguen esperando a que se cumpla con lo mandatado en su beneficio por los jueces federales.