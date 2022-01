Antes que nada, estimados lectores, desde esta columna les deseo un próspero y feliz 2022, lleno de salud y bienestar para ustedes y sus seres queridos. Esperemos poder seguir compartiendo juntos un espacio en La albarrada del tolok.

Como usted bien sabe, las noticias más relevantes que despidieron el año viejo y lamentablemente le dan la bienvenida al nuevo, giran en torno al incremento acelerado de contagios por Covid-19, tanto en otros países como en México. En Yucatán ya se va viendo una tendencia al alza, resultado quizás del natural relajamiento de las medidas de prevención que ocurren durante las celebraciones decembrinas. Con la variante Ómicron confirmada en el Estado, es muy probable que se presente un aumento importante en el número de casos diarios registrados, tal y como se ve en otras latitudes que miden la incidencia de contagios por decenas de miles cada día. En Francia se rompió récord con más de 200 mil nuevos casos en un solo día, siendo Europa en estos momentos el epicentro de la más reciente ola del coronavirus.

Sin embargo, aunque aún faltan datos por recolectar, en una primera impresión parece que la enfermedad causada por la variante Ómicron es considerablemente más leve que la ocasionada por Delta, la todavía cepa dominante en el planeta. Si bien la hospitalización aún es una posibilidad con la variente nueva, la incidencia de este evento parece ser menor que con otras versiones del virus. Por supuesto, esto aplica para las personas que han decidido vacunarse, ya que el 80% o más de las hospitalizaciones y muertes que se reportan en la actualidad por coronavirus corresponden a personas no vacunadas.

A propósito de ello, en nuestro Estado todavía hay decenas de miles de ciudadanos que han decidido no vacunarse, lo que primeramente pone en riesgo sus vidas, además de retrasar el control del Covid en nuestra entidad y posiblemente ocasionar la saturación del sistema hospitalario. Esta vez la razón no es la falta de vacunas, pues tanto las autoridades estatales como el Gobierno Federal han realizado importantes esfuerzos para tener el número suficiente de dosis que protejan a la población de enfermar gravemente a causa del SARS-CoV-2. Salvo el pendiente que todavía existe con los menores de edad, quienes también deberían ser vacunados (con Ómicron se han contagiado más menores que con otras variantes), todos los mayores de edad de nuestra entidad ya debieron haber recibido las dosis completas correspondientes a su vacuna. Quién no lo ha hecho es porque no ha querido y, francamente, porque no entiende cómo funciona el mecanismo de los biológicos que se inoculan.

La desinformación es temeraria. Si bien es cierto que las vacunas no evitan al 100% la enfermedad por Covid, que Ómicron puede contagiar más fácilmente a personas vacunadas comparada con otras variantes, y que hay marcas que evitan mejor la enfermedad con síntomas que otras, lo cierto es que todas las vacunas protegen y previenen enormemente frente a la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte. Es increíble que a estas alturas todavía tengamos estos debates sobre la vacunación, pero con un inevitable repunte de casos a la vuelta de la esquina hay que poner el dedo en el renglón. Vacúnese, cuídese, y así podremos salir adelante.