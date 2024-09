Del ciudadano para el servidor público

A un par de días de que cada uno de nuestros candidatos asumieran sus funciones como servidores públicos y ocupen un puesto para el cual nosotros los ciudadanos los elegimos. Creemos que es importante recordarles algo muy revelador. De acuerdo con Patrick Lencioni existen dos tipos de líderes: el de recompensa y el de responsabilidad. El día de hoy, sólo existen dos tipos de servidores públicos, los de recompensa y los de responsabilidad.

Los de recompensa son aquellos que creen que aquí acabó la carrera y ganaron, que las elecciones fue un proyecto y que este es el premio que recibe, por lo tanto, lo que sigue es disfrutar y recibir beneficios de nuestros recursos. Seleccionarán a sus amigos o aquellas personas a las que les deben favores, por haberles apoyado en campaña, para asignarles puestos para los cuales no están capacitados y no tienen el perfil. Estas personas buscarán su beneficio personal y el de los más cercanos. Estos servidores públicos trabajarán en la oscuridad y evitarán a toda costa que nosotros los ciudadanos nos enteremos cuál es el destino de nuestros recursos.

Pero existe otra opción los servidores públicos por responsabilidad. Aquellos que entienden que elección es sólo el inicio del camino; están conscientes de que el haber sido electos por la ciudadanía, implica que ahora comienza el partido, es el momento en que van a demostrar de qué están hechos y nos van a llevar a una convicción: tomamos una buena decisión como ciudadanos al haberlos elegido o nos arrepentiremos de haberlo hecho; y eso sólo depende de ustedes.

Los servidores públicos por responsabilidad entienden que el asumir un cargo como servidor público implica comunicar con transparencia a la ciudadanía del uso de los recursos, de las licitaciones y de los programas; un servidor público con responsabilidad, procura en todo momento tener a la gente adecuada, con el perfil adecuado y no paga favores a través de puestos o posiciones. Busca gente que pueda beneficiar a la ciudadanía a través de su labor, y en caso de no haber elegido bien, toma decisiones difíciles y deja ir aquellas personas que no vayan de acuerdo con sus principios; el servidor público por responsabilidad asume la vivencia de una cultura anticorrupción, a través de acciones y proyectos concretos, porque está seguro de que él o ella es el único responsable de qué las cosas se haga bien.

Hay algo que tenemos que entender todos y cada uno de los que conformamos este país: Servidor Público, no es tu culpa cómo recibes el municipio, tu dependencia, el Estado o el país, pero es totalmente tu responsabilidad lo que tú haces con eso. No dejes que pasen meses y meses para explicar que las cosas no están bien a través de un enfoque en el pasado. No te preocupes, eso ya lo sabemos. Lo que necesitamos es que asumas que te toca a ti, con los recursos materiales existentes, con las personas que selecciones, en el momento histórico que nos encontramos… te toca a ti hacer lo mejor que puedas con lo que tienes.

Eso es lo que esperamos de ti, un servidor público basado en la responsabilidad que entienda que el camino aún comienza y que después de que termine su periodo, pueda salir con la cara en alto, sabiendo que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía, y que podamos sentirnos orgullosos de la elección que hicimos el pasado 2 de junio como ciudadanos.

Es momento de comenzar a recorrer este camino, mucho éxito a todos los servidores públicos, recuerden que la ciudadanía los apoya.