A muchas personas el rumbo que va teniendo el país no nos convence, no vemos que estemos yendo por buen camino, la crisis de la pandemia ha agudizado las cosas, pues ya estamos viendo debilidades en diversos sectores y pronto se dejará sentir más adversamente en la salud, la seguridad, la economía, el trabajo, etc.

La queja está en boca de muchos ciudadanos, es de lo que más escuchamos por doquier; sin embargo, con acusaciones no se obtienen soluciones hay que ser proactivos.

¿Quiénes son proactivos? Nos referimos a aquellas personas que no se quedan allí quejándose de cuanto acontece a su alrededor, antes bien, en lugar de ello, de manifestar alguna inconformidad o denunciar cualquier cosa, tratan de ofrecer alguna alternativa de solución.

¿Somos de los que nos quejamos o de los que aportamos soluciones? Es típico que en charlas de amigos o grupos en redes siempre salen a relucir cantidad de situaciones con las que estamos a disgusto en nuestro día a día.

Nos quejamos a diario de muchas cosas, algunas de ellas ni siquiera tienen que ver con nosotros, como sería el tiempo, el calor o el frío por mencionar un tema; en otras ocasiones las quejas se dirigen a los miembros de la familia o al trabajo, y muchas veces demuestran tan sólo lo irritables que estamos ante algunas situaciones y que seguramente podríamos cambiar si sólo cambiara nuestra actitud.

Sin embargo, hay otras quejas de mayor envergadura que nos tienen que mover a la unidad para poder realizar un cambio que resulte favorable, éste se logra con propuestas que sean viables.

Quejarnos de los demás o con los demás no cambia el entorno, podría servir quizá para buscar simpatía o aprobación, aunque la experiencia demuestra que gustamos más de la compañía de personas que nos aportan ideas positivas.

Entendemos que lo que hoy afrontamos nos supone grandes retos y lo que más necesitamos todos es hacer evaluaciones críticas y objetivas que puedan resultar en acciones propositivas. ¿No nos gusta el rumbo que toma el país?

¿No nos gusta la división de la que estamos siendo objeto los mexicanos? ¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera para cambiarlo?

Analicemos nuestras ideas, nuestras palabras y nuestras acciones ¿aportamos o restamos?

Predomina en la sociedad una actitud pasiva en cuanto a la acción, aunque participativa en cuanto a la queja, y más que nunca necesitamos estar unidos, necesitamos actores que propongan soluciones.

México tiene la riqueza de su gente y sólo unidos podemos hacer que nuestro país crezca.

Seamos creativos, seamos actores del cambio, hagamos hábito en nuestras vidas las propuestas positivas, contagiemos de ello a los que no ven un camino de esperanza en el futuro, ampliemos la visión hacia el bien común.

Muchos movimientos están surgiendo para crear conciencia sobre lo que podemos hacer para que nuestra democracia no se pierda, para que el crecimiento económico no se frene, para que las libertades y la libre empresa no se extinga, etc.

Estamos todos llamados a poner nuestro granito de arena, menos quejas y más propuestas para que no se vulneren nuestros derechos.