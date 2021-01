Con la nota de “avanza en Cámara de Diputados y Senadores la discusión sobre el aborto” los partidos de izquierda Morena, PT, Movimiento Ciudadano, PVEM y PRD, así como algunos representantes del PRI, pretenden convencer a sus colegas en el próximo período legislativo de que se debe garantizar el aborto “seguro” en las instituciones del sistema de salud, muy animadas debido a sus pares de Argentina.

Las legisladoras que llevan la voz cantante son Wendy Briceño, Patricia Mercado, Martha Lucía Micher, Lorena Villavicencio y Martha Tagle, entre otras; quienes con argumentos reciclados del 2019 de aquel debate en el lobby de la Cámara intentan desaparecer todo lo demostrado por la ciencia, lo que la Constitución, tratados y leyes protegen, los argumentos a favor de la vida de sus compañeras en aquel debate, pero sobre todo lo que las mujeres en realidad necesitan.

Parece que nada aprendieron de aquella discusión, hoy demuestran que siguen ignorando razones de peso, lo que nos obliga a preguntarnos ¿a qué se debe tal obstinación, por qué se alejan de la ciencia, por qué le dan la espalda a las mujeres?, y lo que más llama la atención es ¿por qué siendo legisladoras quieren corromper la misma ley al punto de llamar derecho a lo que es un delito?

¿Cómo pueden afirmar que los varones no tienen ninguna injerencia en la decisión de una mujer? Si bien es cierto que muchos huyen dejándola con la responsabilidad, también hay hombres que quieren ejercer la paternidad y sus voces no cuentan.

¿No sería muchísimo más provechoso para todos establecer las leyes necesarias para que los hombres no abandonen a las mujeres cuando hay un embarazo de por medio?, que se deje nacer al bebé salvaguardando su derecho a la vida, si después del alumbramiento la mujer no desea ser madre y el varón no quiere ejercer la paternidad el bebé puede darse en adopción ya que hay muchas parejas deseosas de formar una familia pues no han podido tener hijos.

México tiene muchos problemas que resolver, muchas leyes que actualizar, y las legisladoras activistas feministas sólo tienen en la mente una agenda que en nada abona al desarrollo del país, a su estabilidad, a su crecimiento, a la paz; por el contrario, han demostrado que lo que ellas aplauden son los movimientos feministas radicales que a través de la violencia buscan cambios victimizándose porque no les hacen caso.

El ejercicio de reflexión es completamente diferente, no sólo porque a la fuerza ni los zapatos entran sino porque no puedes demandar un cese a la violencia con violencia, no es comprensible que se digan feministas que apoyan a la mujer y al mismo tiempo que no les importe que mueran mujeres en los vientres maternos, no es posible que levanten la voz para pedir el aborto en caso de violación sin que vayan por la criminalización de aquel que es culpable pues se congratulan con la NOM046 que elimina la prueba del delito, y resulta aún más incomprensible que defiendan su propia vida y no les importe que por cualquier motivo una mujer pueda acabar con la vida de su hijo.

A estas legisladoras sólo les quisiéramos recordar que estamos en tiempos electorales, México ama la vida y la inmensa mayoría de votantes no estamos de acuerdo con el aborto, no importa cuál sea el partido de simpatía, votamos por valores y no por colores.