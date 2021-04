No es poco lo que se está jugando en la Cámara de Diputados de la actual legislatura federal, diputadas de Morena se han empecinado en ir en contra de los mexicanos privándoles de su derecho a la vida, a la familia y a las libertades fundamentales a las que todos tenemos derecho.

Wendy Briceño y Miroslava Sánchez buscan legislar el aborto de forma indirecta, sometiendo presuntamente mañana a votación la Ley General de Salud, la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y la Ley General para la igualdad entre hombres y mujeres.

El acceso al aborto no es un servicio básico de salud como estas personas pretenden, es un delito y así está establecido en el Código Penal Federal y los Códigos penales estatales.

La mayoría de la población mexicana no está de acuerdo en que se atropellen los valores que siempre han distinguido a nuestra nación, la familia es por naturaleza la célula básica de la sociedad y de un solo jalón insertando en las leyes una reingeniería social buscan destruir las instituciones familiares y las libertades.

El que los diputados de Morena ostenten la mayoría en el Congreso nos ha dejado ver fehacientemente que no son dignos representantes de la mayoría, pues con artimañas se han hecho de esta representación de la mano de sus partidos satélites que son la misma cosa y buscan dinamitar la democracia que con tanto trabajo hemos logrado construir.

Parece que se les olvida que este 6 de junio tenemos una cita en las urnas y votaremos por valores y no por colores.

¿O acaso la prisa que tienen es porque se están dando cuenta que la población ya no está más engañada con su famoso proyecto de la 4T?

Desde que entraron al poder han socavado nuestra Constitución, haciendo cambios que no benefician sino que nos han resultado perjudiciales en todos los sentidos.

La mayoría de la población no conoce los alcances de estas iniciativas que encierran un veneno sutil en un aparente lenguaje inofensivo.

En estas leyes que comento, fustigan a la familia, a las instituciones educativas, a la Iglesia e incluso a los medios de comunicación como agentes generadores de violencia, ya que según Morena se refuerzan estereotipos de género con imágenes, mensajes, valores, normas que adecuan el pensamiento, percepciones y acciones de las personas.

Van más allá y buscan establecer un nuevo tipo de violencia contra la mujer, denominada “violencia simbólica”, que según los diputados es la base de todos los tipos de violencia que debe ser eliminada.

Un gobierno que no tiene como eje de sus políticas públicas la protección de la vida, la protección y promoción de la familia y la protección, respeto y garantía de las libertades fundamentales muy poco puede hacer para convencernos de acabar con la pobreza, de reactivar la economía, de fomentar el empleo, de reducir los gastos en los servicios, o de mejorar la educación o la salud de nuestros compatriotas; cuando es más que evidente que la gasolina no ha bajado, que la energía eléctrica y el gas han subido desproporcionadamente, que no hay atención médica de calidad ni medicinas para quienes más lo necesitan, que la pandemia les cayó como “anillo al dedo” para lucrar con la desgracia ajena y encima nos quieren vender que estos cambios pretendidos son “prioritarios”.