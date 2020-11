Recientemente atendí un caso más que especial; quizás éste sea el más raro atendido en mi larga vida como consultor en pensiones. Identificaremos a nuestra consultante con el nombre de doña Horte, persona próxima a cumplir 60 años de edad.

Doña Horte nos refiere haber cotizado al IMSS, de 1992 a 1994, hecho que la coloca en lo previsto en la Ley 1973; luego, por muchos años no cotizó, y, desde 2003 a la fecha, cotiza al Issste, por el régimen de cuentas individuales (Generación Afore).

De 2017 a 2018, empezó a cotizar simultáneamente en IMSS e Issste.

En IMSS lo hizo por un periodo de ocho meses, luego causó baja y solicitó su incorporación a modalidad 40.

Recientemente doña Horte solicitó al Issste la portabilidad de los años de servicio y que los pase al IMSS, para reunir más semanas cotizadas (un año de servicio Issste equivale a cincuenta y dos semanas en IMSS). Con la instrucción anterior, el Issste transfiere derechos al IMSS y hoy día doña Horte reúne mil 214 semanas cotizadas y sigue cotizando simultáneamente a ambos institutos; al Issste, como empleada de una dependencia; al IMSS, a través de modalidad 40.

A ella le interesa saber cómo se va a pensionar, cómo puede subir al tope la aportación a modalidad 40, y de cuánto será su futura pensión.

Al analizar todo lo anterior, encuentro varias situaciones raras e interesantes.

La situación de doña Horte en IMSS es más que irregular, pues si dejó de cotizar por muchos años, regresó y cotizó ocho meses, y luego se incorporó a modalidad 40, es más que ilegal.

Para ingresar a modalidad 40 deben reunirse al menos 52 cotizaciones, previas a la baja del IMSS; ella sólo lo hizo por ocho meses.

Si en el IMSS la incorporaron en modalidad 40 fue un grave error, pues lo así cotizado no es válido (su reporte de semanas cotizadas no las refleja); además, tiene periodos simultáneamente cotizados al IMSS e Issste, y éstos no se contabilizan al doble.Luego entonces, los pagos efectuados a modalidad 40 ni le dan semanas ni se le regresarán el dinero cuando el IMSS detecte el error.

Al cotizar al Issste en el sistema de cuentas individuales y transferir derechos al IMSS, doña Horte está aceptando, tácitamente que se pensionará por el IMSS y que su régimen de pensión será Generación Afore (y así se indica en su estado de cuenta afore); por consecuencia, su pensión será muy baja en IMSS, cuando en el Issste hubiera sido mayor, aun en cuentas individuales.

El caso de doña Horte da para mucho más; este espacio, sólo para 450 palabras.

¿Moraleja? No tome decisiones sin antes asesorarse correcta y oportunamente.