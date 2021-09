Es común que trabajadores, pensionados o beneficiarios vivan creyendo que siempre están vigentes en sus derechos del IMSS, pero no siempre sucede así.

Es muy probable que usted haya escuchado de trabajadores que ante una urgencia al llegar al Seguro Social les dicen: “Usted no está asegurado” o “usted no está vigente en derechos”, o “disculpe, pero no podemos atenderlo, ¿trae su vigencia de derechos?”.

Y ¿qué sucede en ese momento, cuando le dicen lo anterior o por alguna razón no pueden atenderlo?

Lo más seguro es que usted truena contra el Seguro Social o en contra de su patrón o quién sabe contra quién y, como dijo el cantautor “pero qué necesidad… para qué tanto problema…”.

Es muy importante que revise por lo menos una vez al mes, que su estatus de “vigente en derechos” esté actualizado ante el IMSS, y así se evite corajes, contratiempos, problemas, molestias e incomodidades.

Lo anterior, mayormente si usted viaja con frecuencia fuera de la ciudad donde está registrado en el IMSS, o cuando sale de vacaciones, o si trabaja en lugar distinto a donde reside, o si por alguna razón usted o sus beneficiarios estarán fuera de su residencia temporalmente.

Obtener la constancia de vigencia de derechos es el trámite más sencillo que pueda imaginarse y con el cual se evitará problemas.

Una opción es acudir a su Unidad de Medicina Familiar (UMF), pasar al área de Archivos Clínicos y solicitarla, presentando copia de su credencial Adimss, carnet de citas e identificación oficial; se la darán en menos de cinco minutos, en días y horas hábiles.

Pero si desea evitarse la vuelta a la UMF, basta con que ingrese al portal IMSS al enlace https:// serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-ciudadano-web-externo/home teniendo a mano los siguientes datos: Número de Seguridad Social (NSS), identificación oficial vigente y CURP; tratándose de extranjeros registrados como asegurados necesitarán, además, tarjeta, cédula o carnet de identidad de su país y la forma migratoria FM2 o FM3 emitida por el Instituto Nacional de Migración.

Al abrir el micro sitio del IMSS le aparecerá una pantalla en la que deberá de registrar el dato de su CURP, Número de Seguridad Social, dirección electrónica y registrar el captcha; seguidamente el sistema le mostrará una página avisándole que su trámite ha concluido y que se le ha enviado a su email el certificado de vigencia de derechos. Luego usted acude a su correo electrónico, localiza el archivo correspondiente y lo baja e imprime.

El documento contendrá sus datos generales, su información de aseguramiento, su fotografía, fecha de inicio y término de vigencia del documento (cincuenta y seis días), más los datos de sus beneficiarios registrados.

Salga seguro de su lugar de residencia; lleve su certificado de vigencia de derechos y evítese contratiempos.