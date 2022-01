IMSS y el permiso por contagio Covid-19

Recientemente el IMSS hizo el relanzamiento del programa llamado Permiso Covid-19.

Lo anterior lo anunció el instituto a través de un comunicado de prensa en el que da a conocer que, por medio de la App IMSS Digital, los trabajadores afiliados que presenten síntomas de contagio por Covid-19 (Ómicron) pueden acceder a un permiso especial para que justifiquen ante su empleador la no asistencia a sus labores por el tiempo en que pase el contagio.

La medida es más que buena, pero como suele suceder, no pasa de ser una muy buena intención y, ante la opinión pública dar la imagen de que se trabaja en el interés de la clase trabajadora y sus circunstancias de vida, terminando por ser, precisamente eso, solo una buena intención y salir bonitos en la foto.

Lo anterior, debido a los medios puestos a disposición de los trabajadores para obtener el famoso permiso Covid-19, la App Digital o en su computador de escritorio, se ven inmediatamente rebasados y colapsados, limitando en gran mediad la buena intención anunciada o, ¿será que el mal es mayor de lo que nos dicen?

Mucho me atrevo a pensar que son las dos situaciones referidas: sistemas informáticos insuficientes y el mal sí es mayor a lo que parece.

No hace más de dos días que una prestigiada revista de circulación nacional dio a conocer que a la fecha se han tramitado más de cincuenta mil permisos para ausentarse de las labores por motivo de Covid-19.

Ante la insuficiencia de los medios electrónicos, los trabajadores se ven obligados a tener que acudir personalmente a las oficinas del instituto a tramitar el permiso y, según lo refieren los noticieros nacionales y/o estatales, las filas para hacer el trámite son, literalmente, interminables.

Seguramente que no es así como se romperán las cadenas de contagio y solo nos queda rogar al Creador que la salud no se agrave y se pueda superar en casa el trance, con paracetamol y vaporub (dijo nuestro Presidente).

Pero de agravarse el mal habrá que correr a no sé dónde, pues los hospitales públicos ya están más que saturados y los privados, si no se llevan los miles de pesos para el depósito, seguramente que no nos recibirán.

Si a usted aún no lo atrapa el abominable bicho, use correctamente el cubreboca y el gel antibacterial; lave con frecuencia sus manos con agua y jabón; guarde la sana distancia, evite las aglomeraciones y sitios muy concurridos y mal ventilados.

Antes de salir de casa a buscar el permiso Covid-19 (incapacidad médica para el trabajo), intente ingresar al enlace http://www.imss. gob.mx/covid-19, luego en la pestaña PERMISO COVID-19 y registre los datos que le pida la plataforma.

Suerte le deseamos.