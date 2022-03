¿Debo cambiar de Afore enojado?

No es actitud común en los trabajadores que son titulares de una cuenta individual, en una Afore, analizar detalladamente antes de tomar la decisión de cambiarse a otra Afore.

Normalmente las decisiones de cambio de una Afore a otra las toman los trabajadores, cuando se encuentran en un estado emocional alterado, y esto sucede así, generalmente, cuando reciben el estado de cuenta y observan en él, rendimientos negativos que reducen el saldo ahorrado en su cuenta individual.

Otras veces, el estado emocional se altera cuando al hacer un trámite en la Afore, no se obtiene lo que se desea, no lo tratan con la amabilidad y cortesía que usted merece; quizás, hasta se vea involucrado en alguna discusión con el personal de atención u otras razones.

Lo malo, es que al enojarnos, se nos sube la “bilirrubina” y terminamos tomando decisiones apresuradas, en un estado emocionalmente alterado y para castigar a la Afore, decidamos cambiarnos a otra para así, disipar nuestro coraje.

Cuando tomamos decisiones en un estado emocional alterado ¿cree usted que analizamos las ventajas y beneficios de nuestras acciones?, ¿cree que analizamos las consecuencias de esas decisiones?

La verdad es que no y lo grave del caso, es que al tomar decisiones con relación a nuestro ahorro para el retiro, sin haber analizado previa, detallada y objetivamente la decisión, lo más seguro es que perderemos dinero y eso no es bueno para nuestra futura pensión.

Expresa la Consar (autoridad reguladora del sistema de pensiones) que, para tomar una buena decisión de cambio de Afore, debemos de tener en cuenta tres referencias: rendimientos, comisiones y servicio.

Pero, ¿cómo cree la Consar que vamos a tomar decisiones acertadas si las Afore no pueden garantizar rendimientos futuros y el Indicador de Rendimiento Neto que publica cada día quince de mes, es solo un referente obtenido del comportamiento de los rendimientos en los últimos 180 días?

Además, ¿cuándo la autoridad reguladora publica o avisa a los ahorradores del SAR que hay minusvalías o que estamos en un periodo de plusvalías?

Al no estar garantizados los rendimientos futuros ¿con qué certeza tomamos decisiones?

Las comisiones, si todas son iguales, ¿cuál es la ventaja o desventaja? Y, sobre el servicio, ¿de qué me sirve el mejor si no me da mayores rendimientos?

Le invitamos amable lector a empezar por conocer antes de cambiarse de Afore, antes de que se enoje o vayan y le hablen dulcemente al oído, cuál es el comportamiento histórico del índice de capitalización del valor de las acciones en que se invierte nuestro dinero; solamente así podremos saber, con relativa exactitud, que nuestro ahorro para el retiro está siendo bien invertido.

Tome decisiones solo si está tranquilo y bien asesorado