Seguridad social dinámica

El sistema de seguridad social que tenemos en nuestro país es dinámico y cambiante, ha evolucionado a través del tiempo, más por fines políticos que por razones verdaderas.

Bien sabemos que en México necesitamos de un sistema de seguridad social más robusto, más claro y transparente.

Para que nuestro sistema de seguridad social sea más robusto, en principio, todo patrón debiera de incorporar a la seguridad social a sus trabajadores, en tiempo, modo y forma; sin embargo, sabido es que un gran número de patrones no registran a sus trabajadores en los institutos de seguridad social o que, de hacerlo, es con salarios inferiores al real devengado, evadiendo así el cumplimiento de sus obligaciones legales.

Encontramos también en la legislación correspondiente grandes lagunas y, en ocasiones, hasta incongruencias de las cuales son responsables nuestros distinguidos legisladores, quienes gastan su tiempo más en la grilla, atendiendo a los intereses de su grupo político, por encima de los intereses de quienes los han llevado al poder.

Para nuestros legisladores el estudio de las leyes y condiciones en materia de seguridad social no es preocupación principal, es por ello que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en mucho, les enmienda con frecuencia la plana, pero, ni aun así, toman en sus manos las tesis y jurisprudencias que se emiten y las convierten en leyes que subsanen los vacíos y contradicciones existentes.

Y, a lo que a transparencia se refiere, los textos legales, bien sabemos, no están redactados en modo que el ciudadano común los pueda entender, comprender y aplicar por su propia persona haciendo que, trabajadores, asegurados y sus beneficiarios, se vean obligados a contratar servicios profesionales para reclamar derechos de los que después de varios años obtienen sentencias quizás no satisfactorias, si es que antes no han fallecido los reclamantes.

Es por ello que, para un profesional de la seguridad social, es de gran importancia la constante y permanente actualización en materia de seguridad social (leyes, reformas, nuevas disposiciones, acuerdos del H. C. Técnico y/o la Junta de Gobierno del Issste, normas, acuerdos, procedimientos, disposiciones generales, etc.).

Con este motivo, la semana anterior se llevó a cabo en esta ciudad el 1er Congreso Nacional de Consultores en Seguridad Social IMSS e Issste, al que asistieron analistas de los sistemas de pensiones de todo el país, a fin de actualizar conocimientos y estar más preparados en la materia (Cd. Obregón, Mazatlán, La Paz, Guadalajara, Saltillo, Cd. Victoria, Puebla, Pachuca, Querétaro, CdMx, Cancún, Mérida, Campeche, Veracruz, Zacatecas, Monterrey, Tlaxcala y Córdoba, entre otras ciudades).

Mi Retiro y Pensión felicita muy cordialmente a los asistentes a la 1era Convención Nacional y los insta a continuar preparándose en temas tan importantes.