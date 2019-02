Existe gente que desde pequeña ya tiene destinada una lucha que durará toda su vida. Algunos buscan ayudar al mundo a través de las artes, la ciencia, la educación o de muchas otras formas. Candelario Garza Huchim es uno de ellos.

Este hombre, originario de Maxcanú, es conocido por muchos como el Guardián de los Árboles. Es de oficio jardinero pero desde muy joven ha tenido bastante clara su labor: proteger la flora y la fauna de Yucatán.

Cuando no está en sus labores, Candelario se dedica a reforestar áreas del poniente de Mérida, específicamente en la zona del Paseo Verde, en el poniente de la ciudad.

Hasta ahí se traslada en camión desde su casa en el centro, muchas veces cargando las pequeñas plantas que va a sembrar y que recolecta con mucha dedicación.

Sin embargo, por las enormes ganas que tiene de apoyar a la naturaleza, Candelario en ocasiones “se avienta” hasta dos horas y media caminando, ya que por su oficio hay veces en que no cuenta con los recursos para mantener su labor social.

“A veces me he quedado sin dinero para transportarme, pero eso no es pretexto para no hacer lo que me gusta hacer”, informa.

Actualmente Candelario se encuentra reforestando específicamente tres zonas: un área del Paseo Verde, otra de la calle 32 con 34 diagonal de Juan Pablo II y una pequeña parte del parque Kai’lu’um.

Pero su proyecto más fuerte es el Parque Ecológico de Santo Domingo, en Maxcanú, el cual comenzó a formar junto a uno de sus hermanos desde que tenía 17 años, y que actualmente se encuentra abierto a la población. Ahí tiene la intención de realizar un jardín ecoturístico.

Asegura que su intención es ser un portavoz de la naturaleza a través de su labor ecologista en Yucatán:

“Si es necesario proteger a la naturaleza a costa de mi vida, yo lo haría por amor a la naturaleza.

Eso es ser un ecologista de corazón”, asegura.

