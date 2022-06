Yaxcabá y Felipe Carrillo Puerto

La memoria es uno de los elementos constitutivos de la identidad, a través de ella se tejen redes históricas y sociales que ayudan a dar forma a las narrativas locales sobre el pasado. Algunas personas dudan del valor de los recuerdos, pasan por alto que es en ellos donde las comunidades resguardan mito, memoria e historia, un todo complejo atravesado por múltiples tiempos y vivencias. Ni Yaxcabá, una comunidad al oriente de Yucatán, se substrae de estar hecha de memoria.

Hace 99 años, el 5 de junio de 1923, Yaxcabá obtuvo la categoría de municipio libre. Su nueva situación política se confirmó a través de la instauración de la primera junta municipal, este cuerpo colegiado tomó las riendas del nuevo municipio mientras se organizaban elecciones conforme a la legislación vigente. Un actor fundamental en este cambio en la geografía política local fue Felipe Carrillo Puerto, gobernador del Estado y Presidente de la Liga Central de Resistencia. De la mano de este nuevo municipio se amplió la influencia gubernamental en una zona de conflicto político permanente entre facciones conservadoras y socialistas.

Pocos meses después el gobernador fue asesinado por un grupo de militares rebeldes. Los socialistas de Yaxcabá no ocultaron su descontento, el 13 de febrero de 1924 se suscitaron balaceras en varias poblaciones de la zona y las ligas de resistencia se movilizaron organizando reuniones secretas en los montes del poblado. La muerte de Carrillo Puerto es uno de los hitos sobre el que se teje el dechado de la memoria, los ancianos de Yaxcabá pasaban horas relatando a sus familias cómo fue la vida en los tiempos de Carrillo Puerto.

Elda Mendoza Díaz nos contó alguna ocasión: “Mi papá Benigno y los socialistas salieron para Mérida, el gobernador los había invitado a comer para celebrar los triunfos socialistas. No todos los días se come en la mesa de Felipe Carrillo Puerto. Doña Edalia era mi mamá, primera maestra del pueblo, cuando regresaron los socialistas recibió un reclamo de su compadre Clotilde Cob: se quejó porque ella solo le había enseñado las letras y no cómo usar los cubiertos, cuando vio cómo usarlos inició a comer, pero en ese mismo momento el gobernador se levantó e invitó a seguirlo a otro cuarto”.

En el cementerio del pueblo se encuentra una placa adosada a la tumba de Clotilde Cob, en ella se lee: “Logros en el año de 1922. Se luchó incansablemente en enfrentamientos con 2 partidos: liberales y socialistas y a fines de 1923 se logró la autonomía de Yaxcabá declarándose municipio libre, siendo don Clotilde el primer presidente municipal y Felipe Carrillo Puerto Gobernador de Yucatán en esos tiempos”.

La casa de Adalberto Zapata, antiguo presidente de Yaxcabá, decoraba una de las salas de su casa con fotografías familiares y un viejo retrato de Felipe Carrillo Puerto. Estos testimonios son los que de manera más contundente nos muestran al gobernador socialista en la memoria de este pueblo del oriente de Yucatán. Una memoria que no debe ser desdibujada o dejada de lado, falta un año para celebrar los 100 años del nacimiento de un municipio de origen socialista en Yucatán.