Las primeras restauraciones en Uxmal

Las intervenciones de restauración en Uxmal se iniciaron a principios del Siglo XX, cuando el ingeniero Juan Martínez Hernández, inspector de Monumentos Arqueológicos en Yucatán, fue comisionado para visitar el lugar y evaluar el estado de deterioro que presentaban los monumentos del sitio. Posteriormente, en 1918, el asentamiento maya fue visitado de nuevo por Eduardo Martínez Cantón (hijo de Juan Martínez Hernández), quien se interesó por su conservación y llamó la atención sobre la inminente caída del friso del Palacio del Gobernador.

En 1927, comenzaron los primeros trabajos de restauración que estuvieron a cargo de ingenieros y abogados aficionados a la arqueología, como el mismo Martínez Cantón, el ingeniero José Erosa Peniche y el licenciado Manuel Cirerol Sansores, quienes entre 1936 y 1950 restauraron los edificios conocidos como el Palacio del Gobernador, el Cuadrángulo de las Monjas, el Templo del Adivino y la Casa de las Tortugas (Cirerol, 1935 y 1939; Martínez C., 1927; Martínez H., 1913 y 1914; Sáenz, 1972).



A pesar de que Erosa Peniche y Cirerol Sansores no tenían la formación de arqueólogos, llevaron a cabo un registro gráfico de las labores y reintegraron elementos estructurales (como jambas y dinteles) y ornamentales (como frisos). También es muy evidente que no exploraron retirando de manera sistemática los materiales de derrumbe. En su forma de explorar los monumentos, prevalecieron algunos criterios prácticos, como el hecho de marcar cada uno de los sillares antes de desmantelar los muros a consolidar; la búsqueda de elementos arqueológicos entre el derrumbe cercano a los edificios; el afianzamiento de los dinteles, así como la realización de dibujos detallados de los frisos antes de reintegrarlos.

El año de 1950 marcó el inicio de una nueva época en la restauración de monumentos arqueológicos, cuando este trabajo pasó a manos de la primera generación de arqueólogos, entre los que destacan César Sáenz, Amalia Cardós y Ponciano Salazar, con Alberto Ruz Lhuillier como titular del proyecto. La restauración del Juego de Pelota, dirigida por Rubén Maldonado entre 1975 y 1978, marcó un parteaguas en la manera de retirar el derrumbe, aplicando técnicas de excavación de yacimientos prehistóricos. Esto permitió obtener patrones de caída y reintegrar al edificio sus partes desmembradas usando la anastilosis (*) pura (Maldonado, 1981).

*) Término arqueológico de etimología griega para designar la técnica de reconstrucción de un monumento en ruinas gracias al ajuste documentado y metódico de los diferentes elementos que componen su arquitectura. Cuando faltan piezas originales o de la misma época, para suplirlas se suele recurrir a materiales contemporáneos (piedra nueva, cemento, yeso, resina, polímeros sintéticos, etcétera).- Tomado de www.glosarioarquitectonico.com (Nota del editor)