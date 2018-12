Entre Marx y AMLO

Como todos sabemos, a partir del sábado pasado contamos con un nuevo gobierno federal en México. Se le desea éxito, porque, como se dice, si al presidente le va bien, también le va bien al pueblo de México.

De Enrique Peña Nieto solo quiero destacar que tuvo los arrestos suficientes para realizar una reforma de Estado en varios temas que el país necesitaba, esperemos que los resultados hayan sido positivos.

Lo negativo de su gobierno, el tema, que parece inacabable, de la corrupción que tanto daño le ha hecho al país.

En su discurso, AMLO hizo referencias indirectas a Marx cuando expresó que ya no más gobernantes cuidando los intereses de los grandes empresarios capitalistas; pareciera tomado de algunas de las obras del denostado Karl Marx: “Hoy, el poder público viene a ser, pura y simplemente, el consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”. En eso sí coincido con ambos.

El gobierno debe cuidar que no se protejan “per se” los intereses de los dueños de dinero. Debe existir una sana armonía entre la iniciativa privada y el gobierno.

Los primeros no son “palomas de la caridad”, solo invierten si ven posibilidades de beneficio económico. Por su parte el gobierno debe generar condiciones para que los comerciantes puedan realizar exitosamente sus negocios y a la vez generar desarrollo económico entre los gobernados.

Otro tema con el que coincido con AMLO es el del apoyo a varios grupos sociales desprotegidos, “ninis”, jubilados, discapacitados, etc. Coincido en que la economía neoliberal dice: “Tú o yo, no tú y yo”. Por lo que suele desplazar a quienes no entran dentro de la lógica mercantil.

A estos grupos el Estado mexicano los debe apoyar para paliar estas injustas vicisitudes del mercado. Marx dijo: “El motor de la historia es la lucha de clases”. ¿Qué no?

No sé si dentro de 6 años estaremos hablando de los mismos vicios del sistema político mexicano, empero estas primeras acciones gubernamentales del nuevo Ejecutivo federal hoy dan aliento de esperanza para considerar que en México no más gobernantes ricos con pueblo pobre.