Este espacio editorial se ha caracterizado por analizar diferentes problemáticas de nuestro sistema jurídico nacional y local. En esta ocasión lo será para alzar la voz sobre una serie de irregularidades en la modernización del inmueble deportivo estadio “Salvador Alvarado”.

Dicho recinto deportivo es, y espero lo siga siendo, la catedral del deporte en Yucatán. En sus instalaciones han entrenado no solo exitosos deportistas, sino infinidad de personas que hacen de la actividad física su práctica diaria. El pasado 1 de febrero cumplió 81 años de haberse inaugurado.

El gobierno del Estado que encabeza el licenciado Mauricio Vila Dosal atinadamente decidió renovar sus instalaciones. La intención es loable. Empero hay una serie de inconsistencias que hay que subrayar.

Primero que nada, muchos de los usuarios del estadio están inconformes por varias razones, entre las cuales están: a) los horarios fueron modificados, ahora abren las instalaciones más tarde, incluso en días festivos. Muchos deportistas entrenan muy temprano para poder seguir con sus actividades laborales. Este nuevo horario les impide hacerlo. b) La pista externa fue construida con supuesta tierra volcánica, pero está llena de huecos que ponen en riesgo los tobillos de los corredores y caminadores. Aunado a esta condición, pusieron inúties sillas como para ver correr a los deportistas. Me pregunto: ¿Alguna persona acude a un inmueble deportivo para sentarse a ver que otros hagan deporte? No creo, al menos que sean los padres o parientes de los corredores. c) Convirtieron el gimnasio “Leonel Macías Sánchez” en una bodega y el gimnasio bajo las gradas lo equiparon con antiguas y casi inservibles máquinas. d) Los baños tienen horarios de servicio, es decir, si un deportista acude al inmueble al mediodía, se queda sin baños porque están cerrados. Además de esto pusieron plantas de ornato dentro de los mismos. ¿Como para qué? No vaya a ser de malas que alguien confunda el mingitorio con las macetas. e) A las canchas de básquetbol solo las pintaron y les pusieron tableros nuevos, los desniveles siguen siendo una amenaza para los tobillos de los deportistas. f) La tierra volcánica de la pista externa tiene aparentemente sistema de riego para mantenerla húmeda, ¿de verdad creen que era necesario esto? g) Hay varias partes que están inconclusas, la pregunta acá es ¿cuándo se piensa terminarlas?

Por cierto, se gastaron varios millones. No es que desconfiemos por sistema, pero seguramente será auditado.

En fin, éstos son solo algunos grandes detalles que esperamos sean corregidos para hacer realmente de este lugar un auténtico recinto que dignifique el deporte como actividad no solo lúdica, sino relacionada con la salud y la felicidad de las personas.