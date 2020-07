Durante años la discriminación racial fue un común denominador en muchos países del mundo. Hoy, a pesar de que todavía hay muestras diarias de intolerancia hacia las personas de raza negra, en el plano teórico, los gobiernos progresistas e infinidad de tratados internacionales y documentos constitucionales lo prohíben. Todo hombre bien nacido se declara a favor de la abolición de cualquier forma de racismo. El apartheid es hoy delito de lesa humanidad.

A pesar de toda esta conciencia progresista sobre la discriminación racial, irónicamente se sigue relacionando lo negro con ideas negativas. Se ha preguntado usted ¿por qué casi siempre lo blanco es bueno y lo negro malo? Existe una infinidad de ejemplos. “La lista negra” se refiere a una relación de gente y/o cosas negativas. No hay lista blanca. Cuando se muere un familiar o persona cercana los demás se visten de negro, para representar el luto, no de blanco. “Trabajar como negro” es laborar arduamente. Una “oveja negra” es una persona que no encaja, generalmente descarriada.

¿Por qué la residencia presidencial en los Estados Unidos de América es llamada Casa Blanca? ¿Se imagina “la casa negra”? ¿Por qué hay peste negra y no peste blanca? Se dice cuando hay alguna duda sobre algún proceso que hubo “mano negra”, no mano blanca. Tener “negras intenciones” significa tener ideas de hacer algo provocando daño o algún malestar. El negro representa la maldad y lo negativo. El blanco, las cosas positivas, la bondad e incluso la pureza.

El crack económico de 1929 que inicia la gran depresión fue un “martes negro”. Los únicos ángeles negros que existen son el grupo musical, los ángeles del cielo son blancos. El patito negro de los cuentos infantiles es el animal descarriado, el que se pierde y se queda desamparado. ¡Hay de aquel que se encuentre en la noche con un gato negro! Símbolo de mala suerte. Incluso algunos le esgrimen argumentos malignos, casi satánicos. El instrumento que utilizan los aviones para saber qué ocurrió después de un accidente es la caja negra.

Para los prejuicios que se utilizan en el lenguaje lo negro es igual a lo incierto, lo desconocido, cercano a lo demoniaco. No hay dios negro, las representaciones divinas son de dioses blancos. Jesucristo fue blanco, los apósteles también. Solamente en la cultura eslava del siglo XII tienen a Chernabog, dios oscuro, vinculado a la maldad. Si es malo, deja de ser Dios. En todo caso, es un demonio. “La magia negra” se relaciona con algo que causa maldad, daño, “la magia blanca” es benéfica, se vincula con cosas favorables. Existe un negro panorama. Un negro horizonte es un futuro incierto. ¿Hay algo más negro que la noche?

En el mundo del deporte, el tenis es conocido como el “deporte blanco”. Es una actividad física tradicionalmente para blancos. Han sido muy pocos los tenistas negros. Sin embargo, hay otros deportes donde los negros son amplia mayoría: basquetbol y futbol americano.

¿Hasta cuándo le quitaremos al lenguaje esta forma racista de expresión? ¿Cuándo acabará esta especie de apartheid del lenguaje?