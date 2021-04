Cuando se trata de dinero todos son de la misma religión. Voltaire

En plena pandemia y crisis económica los partidos políticos parecen ser istmos de bonanzas. Siempre se ha cuestionado el alto costo económico de nuestro frágil proceso democrático. Se gastará, sólo en dinero para promoción del voto hacia los candidatos de los partidos políticos, la nada despreciable cantidad de 7 mil 159 millones de pesos. En estas elecciones intermedias la danza del dinero no se hace esperar. Según un reportaje de El Financiero los partidos políticos han recibido carretadas de dinero para esta contienda electoral. Según el rotativo, Morena es el mas beneficiado con 2 mil 195 millones de pesos constantes y sonantes; Después, el PRI y PAN con mil 195 millones de pesos; El PES, RSP y Fuerza por México reciben 158 millones 823 mil pesos; El diezmado PRD poco más de 567 millones; Movimiento Ciudadano 523 millones de pesos y el PT 498 millones en números enteros.

También existe un rubro destinado al liderazgo político de las mujeres, (quién sabe en que consiste y cómo se ejerce), donde los partidos políticos recibieron en millones de pesos: MORENA 49, PAN 26, PRI 25, PRD 12, Partido Verde 11, Movimiento ciudadano 11, Partido del Trabajo 10 y RSP, PES y Fuerza por México 3 milloncitos a cada uno.

¿Quién recibe este dinero y cómo se debe distribuir entre los candidatos? En general el INE se los envía a los presidentes de partidos y estos deben a su vez distribuirlo con las reglas de la competencia electoral hacia los candidatos y candidatas de sus partidos. Pero no faltará quien pretende desviarlo hacia un interés personal o particular no vinculado al propósito asignado.

Si eres candidato o candidata y en tu partido te dicen que ¡no hay dinero para tu campaña!, no les creas, mejor ve al IEPAC o INE según tu candidatura y reclama la falta de acceso a esos recursos, que no son de libre disposición sino que están destinados a gastar en propaganda electoral para conseguir votos.Los partidos políticos deberán dar explicación y presentar las facturas que aclaren esos gastos, si no lo hacen, no quedará más que acudir al tribunal electoral, ya sea local o federal según corresponda. En última instancia se pone en riesgo hasta el registro del partido.

Algunos de los partidos pequeños han hecho sus nichos de mercado usando a su real saber y entender los recursos públicos asignados. Para algunos candidatos “manga ancha” y para otros, la más corta posible. Los institutos políticos “chicos” saben que no van a conseguir grandes triunfos, pero apuestan a eso. Además, el IEPAC y el propio INE deberá fiscalizar el gasto en campaña política para evitar su despilfarro o proceder con demandar en los tribunales electorales o incluso por la comisión de delitos electorales a todos aquellos candidatos y candidatas que reciban dinero ilícito de los grupos delincuenciales.

La democracia tiene sus asegunes. Es un sistema inacabado de conflictos permanentes. Debemos construirla entre todos, todos los días. No hay paladines de la democracia actual en México, nadie se debe ostentar como tal. Efectivamente, la democracia es tarea de todos.