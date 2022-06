Nuevos magistrados, ¡así lo imaginé!

En ocasiones, cuando las personas no somos testigos, echamos a volar nuestra imaginación.

Eran las 8 de la noche de cualquier día de la semana, Mau se notaba inquieto dando vueltas en el enorme despacho de Palacio de Gobierno, había llegado de un largo viaje por Europa donde promovió al Estado para hacer negocios. Está convencido de que los negocios son lo que necesita la entidad. Entiende al poder como gerente de empresa. Días antes analizó con uno de sus asesores la necesidad de apoderarse de una vez por todas del Poder Judicial local, el mismo que durante años le perteneció al PRI.

El asesor: ya vamos para nuestro cuarto año gober, sólo nos quedarán dos y se acabó esto, ¡si no te mueves no lo podrás hacer! (Refiriéndose a la reforma al Poder Judicial local).

Mau: es verdad, ellos metieron a sus incondicionales, (refiriéndose a los ex gobernadores como “el balo”, “el pato,” Ivonne y “Rolo,” ¿porque yo no lo haría? sería muy ingenuo dejarlo pasar. Llámenle al consejero jurídico para que prepare “el asalto al cuartel”, no le digan nada a Ricardo (por el presidente del Tribunal Superior, Ávila Heredia). ¡Hay que tomarlo por sorpresa!

El asesor: te echarás a muchos en contra, ¿lo has ponderado?

Mau: lo sé, empezando por los propios magistrados y la gente que incrustaron en el Poder Judicial. Lo secuestraron. Pero, ¿saben qué?, ¡no me importa!, yo soy el Gobernador y, además, ya estoy en cuenta regresiva, prefiero tener un tribunal al que pueda marcar y pedir una sentencia que estar supeditado a ellos y estar temiendo una resolución en contra. ¿No te parece?

El asesor: pero Mauricio, ¡la caballada está flaca, no hay mucho de dónde sacar!, acuérdate cuando llegamos tuvimos que habilitar hasta “huaches” para llenar los cargos y espacios de la administración. Era mejor traerlos que dejar a gente vinculada al PRI. ¡Eso nos quedó muy claro!

Mau: lo has dicho, prefiero gente inexperta a la que pueda regañar, que incrustar a preparados que no les pueda gritar. Además aseguro que nadie pueda realizar algo en mi contra. Que consigan a licenciados incondicionales entre nuestra gente. No importa que no sepan nada, lo aprenderán en su momento.

El asesor: ten en cuenta que hay juezas y jueces muy capaces que tienen carrera judicial y que ya están promoviendo amparos en contra de nuestra reforma y proceso.

Mau: no me importa, recuerda que un periodicazo dura de seis a cuatro. Las redes también son efímeras, se confunden entre tanto meme de momentos. ¡No me rajo, aguanto vara! Además, en una de esas también los amparos los ganamos. Ya estoy en contacto con gente poderosa del Federal. Acuérdate que a los gobernadores nos respetan.

La decisión había sido tomada. Días después se presentaba el consejero jurídico en el Congreso entregando el proyecto de decreto de reforma al Poder Judicial del Estado. Muchos licenciados con poca experiencia judicial comparecían ante los callados diputados. Todos leían su discurso. Los elegidos habían sido palomeados desde palacio.

Así imaginé las cosas.