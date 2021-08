Los inicios de la vida cultural universitaria

En sesión del Consejo Universitario, el rector Eduardo Urzaiz Rodríguez propuso la celebración semanal de Conferencias Culturales en la sede de la Universidad Nacional del Sureste. La propuesta del decano tenía por objeto estimular entre la comunidad universitaria las actividades formativas de índole cultural, científico y artístico, además de acrecentar el bagaje científico de los universitarios paralelo a lo que aprendían en sus respectivas escuelas y facultades. Las conferencias culturales, el establecimiento de un centro de recreo para profesores y estudiantes, la publicación del Boletín, así como la creación de un club de ajedrez son ejemplos de la intensa vida cultural en los primeros meses de la Universidad Nacional del Sureste, los cuales proliferaron de manera importante y que encontraron eco con las autoridades estatales al apoyarlas económicamente.

Una de las primeras conferencias que se realizaron fue la ofrecida por Santiago Burgos Brito que llevó por nombre “La atracción de los libros y el encanto de la Literatura” y que fue publicada en el Boletín de la Universidad Nacional del Sureste en el No. 2 del mes de octubre de 1922. En dicha conferencia, explicó cómo los libros pueden ejercer cierta atracción sobre los individuos y que su lectura permite acrecentar los conocimientos sobre un tema determinado, pero bajo la premisa de que la “lectura abundante sin ninguna asimilación, resulta inútil; pero es indudable que todo el que es afecto a la lectura, obtendrá de ella algún provecho, ya que no hay libro del cual no pueda sacarse utilidad”. Burgos Brito realiza una invitación a explorar los libros a través de los apasionantes caminos y senderos trazados por algunas de las plumas más destacadas de la literatura universal.

Otro ejemplo de las conferencias fue la impartida por el director de la Facultad de Medicina Homeopática, el Dr. Rafael Colomé Trujillo, titulada “El estudio anatómico del cuerpo humano ante la doctrina homeopática”, publicado en el Boletín, con la que procuró explicar “que es el estudio de la anatomía humana ante la doctrina de la Escuela Homeopática”. Los invitados a dar alguna conferencia también provenían de instituciones de fuera del estado como ocurrió, en 1927, con el Ingeniero Federico Mariscal, catedrático de la Universidad Nacional de México, que tuvo a bien impartir la plática “El arte arquitectónico”, sustentada en su trabajo de campo sobre los monumentos históricos de algunos sitios como la región peninsular.

La oferta cultura de la Casa de Estudios se amplió con las exposiciones anuales de los trabajos artísticos de los alumnos de la Escuela de Bellas Artes. También fue significativo el trabajo editorial para difundir clásicos de la literatura universal; sin olvidar los primeros concursos de Oratoria para seleccionar al representante del Estado en competencias nacionales. Desde su fundación, la Universidad asumió la responsabilidad de realizar una serie de acciones encaminadas a la gestación, el desarrollo y la consolidación de actividades culturales, artísticas, académicas y científicas que cultiven en los universitarios un espíritu crítico, libre y humanista. Actualmente, el panorama de propuestas culturales ha crecido y se ha diversificado acorde con el contexto actual.