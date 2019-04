¡Fuera máscaras!

Tomar las decisiones correctas en nuestra vida suele depender de si se tiene o no un sentido muy firme del propio valor como persona.

Quienes crecieron en ambientes conflictivos rara vez toman buenas decisiones, pues generalmente no están seguros de su valor. Tal vez a nivel intelectual comprendan que hay personas significativas en su vida que [email protected] aman y que ese amor [email protected] hace [email protected], pero en el nivel emocional tienden a cuestionar ese amor y, por lo tanto, su propia valía. Sin embargo, si somos honestos con los demás respecto a nuestra verdadera identidad, descubriremos que hay personas que nos aceptan tal como somos, de tal manera que podemos tener consciencia de que sí valemos como personas. Asimismo, experimentamos este valor cuando perdonamos a nuestros padres y comprobamos que ellos también están dispuestos a perdonarnos, con lo que nos sentimos liberados de muchas cargas emocionales.

Otra manera de fortalecer la sensación de nuestra valía es la de amarnos a nosotros mismos. Cuidándonos, respetándonos y reconociendo nuestros dones y cualidades. Esto hará surgir en nosotros nuevas y positivas actitudes para seguir adelante en el proceso de ser y vivir mejor. Ya no nos compararemos con otras personas ni trataremos de adecuarnos a las ideas de otros, reconociendo nuestra unicidad de apariencia, personalidad, capacidades y aceptando los elogios que los demás nos dirigen. No más la necesidad de fingir ser lo que no se es. Incluso es más fácil compartir con algunas personas íntimas nuestros sentimientos, pues ya se tiene la seguridad de que les gusta conocernos tal cual somos y nos darán su confianza en reciprocidad.

Amarse a uno mismo es respetar los propios sentimientos, opiniones y necesidades; por ejemplo, cuando requerimos alguna ayuda no hay que esperar a que los demás lo adivinen, sino que se puede pedir lo que se necesita y, aunque nos lo nieguen, nos sentiremos mejor porque hemos sido capaces de externarlo. A la vez, es fácil manifestar amor a otros, aceptándolos como son, sin pretender que sean de otra manera; dándoles lo mejor que podemos dar. Sin embargo, poder decir “no” cuando alguien pretenda aprovecharse de uno, evadiendo su responsabilidad.

Amarse a sí mismo incluye alejarse de personas o circunstancias inadecuadas o dañinas. Es importantísimo tener interés en aprender más, ya que contamos con la capacidad de conocer y entender mejor el mundo en que vivimos y la naturaleza humana, porque es nuestra propia naturaleza y la de las personas con las que nos relacionamos. Decir lo que pensamos aun si no coincidimos con el otro. No es necesario estar de acuerdo con todos, incluso con los que amamos ¡Vivan las diferencias!, nos enriquecen y complementan.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.