Mientras más avance el tiempo y menos libertad tengamos, la desesperación hará estragos en nuestra mente y ésta, a su vez, en nosotros mismos. Por eso es extremadamente importante controlar nuestros impulsos, pero, aún más, nuestros sentimientos. La gente en la calle, en general, en el país y en el mundo, anda muy sensible por un lado y muy agresiva por otro. La polarización de los temas, las opiniones y los momentos que vivimos se convierten en exponenciales y todo lo vemos con mayor drama o con una lupa que aumenta el tamaño de las cosas. Independientemente de eso, debemos evitar algunos comportamientos y conductas negativas para ayudarnos a recrear un ambiente mucho más sano en nuestro hogar y así poder con el confinamiento de la mejor manera.

Aquí cinco expresiones o frases que están prohibidas en cuarentena:

1.- ¡Estoy harto!- El hartazgo es el principio de toda gran tragedia. Por lo que es lo primero que debemos evitar mencionar siquiera. Estar harto es la antesala de accionar o de planear la manera en la que vas a cambiar de manera drástica lo que estás realizando en esos momentos. La serenidad y la paciencia (como decía el gran Kalimán) son virtudes que nos tiene que acompañar siempre.

2.- Ya no puedo más.- El cansancio físico se convierte en algo importante, pero lo que nos mantendrá de pie siempre será la mente y nuestra forma de pensar. Mientras la mente no se quiebre, el cuerpo aguantará al máximo. Lo que has logrado en semanas, meses e incluso años se puede perder en un par de segundos por renunciar antes de lo debido.

3.- No me importa.- Cuando llegas al punto de no importarte seguir indicaciones, que ya no te importa tal o cual situación, estás parado en la línea de lo que puede cambiar en tu vida en cuestión de segundos. Este ciclo se convierte en lo que va a detonar que todo se desplome o siga, es cuestión de segundos. Cuando te dejen de importar personas, animales, naturaleza o situaciones, el mundo ya no tendrá sentido.

4.- La gente no sabe.- Te aclaro que ni tú tampoco… a menos que seas médico. Así es que te recomiendo sólo consultar fuentes oficiales y de gente reconocida y evitar viralizar noticias falsas.

5.- Hagamos una fiesta.- Por obvias razones el hacer fiestas o reuniones no es lo más sano en estos momentos. No sólo se trata del semáforo, sino que se trata de ser prudentes. Así es que esa frase está prohibido decirla, pero, aún más, llevarla a cabo. Todos queremos salir ya, pero en alguien tiene que caber la prudencia.