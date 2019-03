El llamado... que nunca llega

Te has preguntado alguna vez por qué no recibes una llamada de alguien que esperas que lo haga después de haber mandado tu currículo para trabajar con una empresa. Si supieras lo que hacen algunas negociaciones hoy en día para seleccionar a sus colaboradores probablemente cuidarías muchos aspectos a los que hoy no les das importancia. La selección de la persona ideal para laborar en una organización ya no solo depende de la experiencia o de una entrevista directa con los empleadores involucrados, también incluye otros aspectos con los que antes no se contaba. Por eso hoy le vamos a dedicar tiempo a saber cuáles son esos aspectos que intervienen para que nunca recibas esa llamada tan esperada.

Aquí cinco razones por las que no recibes la llamada de una compañía en la que dejaste tu currículo:

1.- Por tus redes sociales.- Una de las cosas que más ha cambiado en esta selección es el acceso que tiene la empresa (y todo el mundo en ocasiones) a tus redes sociales. Lo que ven que publicas, entre fotos, comentarios y demás, hace que tu potencial empleador considere si serías el elemento que ellos andan buscando.

2.- Datos online.- Adicionado a tus redes, también se encuentra lo que ellos pueden localizar de ti con solo poner tu nombre en algún buscador en la web, y así saldrá mucha mayor información de la que te imaginas. Tu reputación está en juego, cuídala.

3.- Datos incongruentes.- En ocasiones, con conocimiento o sin él, solemos saltarnos algunos períodos de tiempo por no poner algunos de los trabajos en los que participamos con anterioridad, por no haber salido bien de ahí o porque simplemente no lo consideramos. Esto causa ruido en los lectores de tu currículo.

4.- Tu redacción.- Ya sea por tu forma o por tu contenido, la gente se fija en cómo redactas. Y sí es de extrema importancia que tu CV venda de tal manera que lo que provoque sea que te llamen, no que no entiendan nada o que lean cosas sin contenido interesante.

5.- Falta de actualización.- Si no hay educación continua es probable que tampoco seas llamado, pues eso indicaría una falta de actualización en los temas pertinentes por los que podrías ser reclutado. Por eso ahí radica la importancia de mantenerse en activo en esos temas nuevos e interesantes.

Si te crees sorprendido por algunos de los puntos que leíste con anterioridad, tu servidor se quedó igual, sobre todo al ver que estas “investigaciones” en redes e internet son un alto porcentaje de análisis para decidir llamar a alguien o no. ¡Cuídate!