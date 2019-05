Plenitud de vida... felicidad extendida

La frase: Plenitud de vida cuenta con muchos significados, dependiendo de lo que para cada uno de nosotros quieran decir estas dos palabras. Desde el significado más parco, refiriéndose a lo material, hasta el más filosófico que involucra cuestiones espirituales, pero con algo en común que siempre tendrá que ver con lo que sienten las personas y su filosofía de vida. Si ya te sientes pleno, realizado y feliz por completo, este artículo no es para ti, pero si quisieras reforzar algunas cosas, adelante, que sumar nunca está de más.



Por lo que a continuación me permito compartir contigo cinco actividades que debes realizar para tener una vida plena:

1.- Planea tus acciones.- No importa cuántas y cuáles sean esas actividades, realiza una lista de lo que deseas. No te preocupes por el cómo lo vas a lograr, eso viene después. No importa si son personales, profesionales, materiales o espirituales. Ponles fecha de cumplimiento, para así poder realizar otras y de ese modo avanzar.

2.- Disciplínate.- Tienes que hacer sacrificios al principio, pues llevar una disciplina y una organización requiere de mucho trabajo y esfuerzo, sobre todo al principio. Pero una vez logrado esto, todo te será más fácil. Hay que cumplir y sin disciplina no lograrás nada.

3.- Haz ejercicio.- Realiza una actividad física para poder mantener tu cuerpo en armonía. La actividad física genera energía, misma que necesitas para estar alerta y en plenitud para realizar diversas actividades a la vez. Además de ser un distractor estupendo, logra despejar tu mente.

4.- Procura hacer servicio social.- Recuerda que todo lo que hagas se te regresa, por lo que es bueno siempre apoyar a gente necesitada. Escoge una actividad que te relaje, no que te estrese. Ayuda de corazón, no por obligación. Siempre tienes que devolverle algo a la vida de lo que ya te dio, y qué mejor que ayudando a quien más lo necesita.

5.- Vigila tu actitud.- Pase lo que pase, siempre ten buena actitud. La actitud abre puertas por sí sola. Hace que la gente se contagie de ti. Los resultados al final siempre serán diferentes si desde un principio los atacas con buena actitud. Nadie ha logrado grandes hazañas sin tener actitud positiva.

Realiza estas recomendaciones, te garantizo mejores resultados, pero lo más importante es que tú te sentirás pleno y genial. Nadie puede cambiarte cuando estás totalmente satisfecho y a las pruebas me remito. Mejora tu plenitud de vida… y la felicidad llegará más extendida.