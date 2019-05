Desperdicio de energía... no renovable

Existen muchas maneras de desperdiciar nuestra energía en personas o acciones, pero lo importante aquí es detectar qué personas y qué acciones son las que nos están ocasionando esta pérdida para poder tomar decisiones cortantes y tajantes que nos impidan seguir creciendo como personas y profesionistas. En ocasiones no nos damos cuenta y nos entrampamos en esas redes tratando de seguir aplicando más energía de la que merecen y eso nos lleva luego a sentirnos agotados, cansados y sin ganas de hacer absolutamente nada. Estos elementos que absorben nuestra energía no tienen límite ni llenadera, así es que si tú no los cortas o pones tus líneas, ellos seguirán encantados de dejarte perdido o noqueado.

Aquí cinco acciones a tomar para no perder el tiempo y la energía con personas o momentos:

1.- Acepta que no le puedes caer bien a todos.- Deja que cada quien elija hacer con su vida y sus cosas lo que sea. Realmente no es importante si le caes bien o no a alguien, lo que importa de verdad es qué tan buena persona eres y si ves por los demás y por ti. Un comentario no define quién eres, mucho menos la opinión de una persona.

2.- Elige tus batallas.- Enfócate en lo que tú quieras y decidas, no en lo que quieren los demás. El que se está jugando su felicidad eres tú mismo, así es que realiza lo que te venga en gana y te llene de entera satisfacción el alma. La gente siempre tendrá una opinión para todo, pero tú ignórala y sigue con lo tuyo.

3.- Tu felicidad está en ti.- Nadie más que tú tiene la decisión de ser feliz, no existen terceros que por culpa de ellos no pudieras lograr la felicidad en tu vida, pues nadie tiene tanto poder y tanta fuerza para influir sobre ti, a menos que tú lo permitas. Tú decides.

4.- No te calles nada.- Comenta y expresa todo lo que sientas y piensas, no te quedes con nada en ti. Siempre te arrepentirás más de lo que no expresaste que de lo que dijiste demás. El tiempo no regresa y las oportunidades no siempre se duplican. Haz lo que tengas que hacer, pero dilo siempre de manera correcta.

5.- No te tomes nada personal.- Siempre sucederán cosas que nos permitan darnos cuenta que no todo está bien, pero ninguna de ellas te la tomes personal. Las cosas suceden y punto, tú sigue adelante con lo tuyo y no mires atrás. Aprende lo más que puedas.

Nunca es tarde para reiniciar nuestra mente y nuestra conducta. Deja el pasado donde está y toma las riendas de tu vida. Dirige esa energía a cosas productivas y positivas.