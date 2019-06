Renuncia... ¡ahora!

Es común en un servidor que me leas en tono positivo, aunque algunas veces haya acudido a la herramienta de la negatividad para dejar claro y ser más contundente en puntos que considero importante que no dejes pasar. En el caso de hoy sucede algo similar, pero de manera satírica te invito a que renuncies… sí, a que renuncies a todo aquello que te hace mala persona o no te deja crecer, eso que tanto te estorba en el camino de la vida para ser feliz y ser pleno. Cada minuto que dejas pasar son 60 segundos menos de posibilidades de lograr lo que te plantees en tu vida.

Aquí 5 cosas a las que debes renunciar inmediatamente si quieres lograr ser feliz:

1.- A las personas tóxicas.- La primera en la lista por la importancia y desempeño que lleva a cabo en el transcurso de toda tu vida. Estas personas procuran hacer tu vida de cuadritos (o un infierno en su caso), pero jamás lograrás nada con ellos junto a ti. Libérate de ellos y ve hacia adelante sin detenerte.

2.- A las dudas.- No importa si son sobre personas, cosas, eventos… incluso me atrevo a decir que respecto a tu misma persona; tienes que renunciar a las dudas en general. Si dudas de una persona, tienes dos opciones, 1) confiar y 2) irte de ahí, pero dudar y quedarte es lo peor que pudieras hacer.

3.- A las excusas.- Los pretextos son para los perdedores y para la gente floja, tú responsabilízate de tus actos y sus respectivas consecuencias y así saldrás airoso de cada situación que se te presente. Los inventos que hagas sobre el porqué no lograste metas u objetivos solo te harán más fracasado.

4.- Al miedo.- Uno de los principales obstáculos en la vida para lograr cosas realmente es el temor al fracaso, al qué dirán. Pero déjame decirte que una vez que renuncies a éste, jamás te detendrás ante nada ni nadie para intentar lograr lo que te venga en gana. Crecerás a pasos agigantados.

5.- A lo negativo.- La negatividad en pensamientos y acciones es algo que no va contigo si deseas progresar en cualquier ámbito. Los pensamientos positivos deben rodearte pero debes ser humilde, el exceso de positivismo nos pudiera elevar los pies de la tierra y es ahí cuando empezamos a perder el piso y descuidar otras áreas.

No dejes pasar más tiempo y seguirlo perdiendo en todas estas cosas que evitarán que llegues a la cima de lo que te propones. Si quieres cumplir sueños en tu vida, ésta es la oportunidad de hacerlo, pero deshazte de todo esto y de lo que consideres adicional para poder lograrlo.