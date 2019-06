Todos sabemos ganar... pocos sabemos perder

En la vida todo se negocia: cuando eres niño, un llanto puede darte o no un biberón de leche, cuando eres adolescente lo haces con los permisos y en edad adulta con tus hijos, tu mujer y así va pasando la vida minuto a minuto en negociación todo el tiempo. Y a pesar de eso, en ocasiones no tomamos en cuenta las razones principales por las que perdimos o ganamos en un evento de este tipo. Si hiciéramos las anotaciones pertinentes desde que tenemos uso de razón después de negociar, a los 20 años de edad seríamos perfectos para esto y podríamos llevarnos una sensación agradable de ambas partes.

Aquí cinco errores principales que cometemos al negociar:

1.- Complicamos las cosas.- Queriendo ofrecer algo sin igual o que sea algo que sobrepase los límites, dificultarás cualquier tipo de negociación. Mientas más sencillo sea, más fácil se logrará; solo tienes que ofrecer lo mínimo necesario y no tratar de salirte de una propuesta convencional. Menos es más, no lo olvides.

2.- Desconocemos nuestros límites.- Si a lo anterior le adicionas que NO conoces tu verdadero límite inferior o superior para negociar, llevas las de perder. Por eso te exhorto a que averigües primero tus límites respectivos y no intentes pasarte de ellos hacia arriba o hacia abajo, pues no lograrás de ninguna forma obtener ganancia de esto al ceder pasando esos límites.

3.- Inseguridad.- ¿Quieres perder y no tener poder en la negociación? Muéstrate totalmente inseguro y verás cómo las personas querrán sacarte hasta los ojos, obvio si tú lo permites. En una negociación, la seguridad en lo que vendes o negocias puede ser la diferencia entre la aceptación o el rechazo.

4.- Pedir.- Si entras a negociar con la actitud de pedir, llevas las de perder también. Nadie que se valore lo suficiente va a permitir que una persona llegue a pedir algo sin antes ofrecer a cambio un beneficio inmediato o futuro, sobresaliendo lo mejor de cada individuo, e incluso hasta del producto o servicio manejado.

5.- Desgastarse.- Una negociación en la que se estira y se encoge demasiado suele ser desgastante o en exceso cansada y eso no promete resultados satisfactorios para nadie. Explicar en exceso también es una manera de desperdiciar energía. Hay que decir lo correcto y exacto en un momento determinado.

Una negociación en la que solo una de las partes ganó, aunque hayas sido tú, no la debes tomar como exitosa. Busca el beneficio de ambos y la gente lo agradecerá.