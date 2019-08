Soy... como quiero ser

La comunicación virtual está sustituyendo a la convivencia personal a la que estábamos acostumbrados, y eso es muy respetable, pero que sustituya las horas de calidad e incluso ya la cantidad de horas que pasas con las personas eso ya es decisión tuya absolutamente. Puedes perder muchas cosas en la vida: amigos, pareja, dinero, tiempo… y cada uno será tan valioso como según tú lo hayas tabulado en tu vida personal. Pero te aconsejaría que evitaras perder algunas cosas o formas que permiten que seas hoy quien realmente eres. Y por el bien de tu vida personal, no te desvíes de ninguna de ellas para que nada frene tu felicidad.

Aquí te nombro cinco cosas que debes evitar perder en tu vida:

1.- El tiempo.- Libérate de todo aquello que cause pérdida de tiempo en tu vida, relaciones o personas, pues el tiempo te come todo lo demás, la energía, las ganas, el espíritu, la actitud… y una vez perdidos éstos, difícilmente recuperas algo. El tiempo no regresa, una vez perdido, jamás se repone.

2.- La esencia.- Ésta nos dice quién eres en realidad. Cualquiera que ella sea, debes mantenerla, pues es la que termina definiendo la persona que eres al final y la que te llevó a estar donde estás parado hoy. Tu definición de persona siempre será proporcionada por tu esencia, trabaja en ella para fortalecerla y darle más positivismo y grandeza.

3.- La espiritualidad.- La parte del alimento del espíritu en ocasiones también nos fortalece. Y no confundamos religión con espiritualidad, ésta va más allá de un nombre, es un estado del alma que nos ayuda a llevar un equilibrio en la vida entre las cosas materiales y las espirituales. Es la que nos ayuda a crecer en todos los aspectos.

4.- El respeto.- A ti mismo y a los demás. No traiciones tu forma de pensar, tu forma de hablar y tu forma de actuar. Se tú mismo sin temor a lo que vayan a decir o hacer los demás, pero siempre condúcete en forma respetuosa hacia las personas que están a tu alrededor, e incluso, ante las que dudaron de ti. Los resultados son las mejores pruebas del esfuerzo de cada quien.

5.- La fe.- Ponle el nombre que quieras, pero perder la fe, la esperanza o la vida no es digno de ti. En los días malos, incluyendo las rachas no tan buenas, ten fe en que las cosas saldrán mejor, y así sucederá, siempre y cuando trabajes y te enfoques en eso. Nada cae del cielo y nada es regalado en la vida, eso que te quede claro.

Las decisiones de lo que suceda en tu vida son tuyas y de nadie más. No busques culpables.